Montero defiende en Bruselas que Málaga es "imbatible" como sede de la EUCA por su enclave geoestratégico y comercial

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, atiende a los medios en Bruselas, en el marco de la presentación de la candidatura de la ciudad de Málaga como sede de la Autoridad Aduanera Europea (EU Customs Authority) - JASPER JACOBS/EUROPA PRESS

BRUSELAS 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido este miércoles desde Bruselas que Málaga es una candidata "imbatible" para ganar la sede de la Autoridad Aduanera de la Unión Europea (EUCA) a la que optan en total nueve ciudades europeas y cuya decisión definitiva no tiene fecha aún pero se espera para el primer trimestre de 2026.

"Creemos que tenemos la candidatura ganadora, que tenemos la mejor candidatura y que Málaga es imbatible a la hora de poder albergar esta autoridad aduanera europea, que para nosotros sería un honor", ha dicho Montero en declaraciones a la prensa en la sede de la Representación de España ante la Unión Europea en Bruselas, poco antes del acto formal de presentación de la candidatura.

La socialista ha puesto en valor la oportunidad que supone que Málaga se convierta una "referencia", "sede de Europa", con la que ser una "ventana al mundo en materia de comercio y control aduanero.

"Desde la posición del Gobierno de España llevamos meses impulsando esta candidatura conjuntamente con la Junta de Andalucía y con el Ayuntamiento de Málaga, las tres administraciones, en las que lo que queremos poner en valor y lo que queremos expresar son las ventajas competitivas que ofrece España", ha argumentado.

Así, ha expuesto la consolidada trayectoria de España en materia de control de frontera exterior de la UE y aduanas, así como el potencial tecnológico que ofrece Málaga, una ciudad de la que también ha destacado la calidad de vida que ofrecería al personal de la EUCA que se trasladara y el acceso a la sanidad y educación pública.

También ha puesto en valor el "enclave geoestratégico" que tiene Málaga, una ciudad en el Mediterráneo con "líneas de conexión directas" con importantes rutas comerciales con África, Asia y América. "Un lugar privilegiado para el comercio", ha remachado.

Al acto, en el que han intervenido también el presidente de la Junta, Juanma Moreno, el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, y el exvicepresidente comunitario Joaquín Almunia, han asistido un centenar de representantes de las instituciones europeas, incluida la Comisión Europea, que deberá evaluar cada candidatura, y del resto de Estados miembro, que también tendrán voto en la decisión definitiva.