Montero dice que PSOE sí actuó ante denuncia de acoso sexual en Torremolinos (Málaga), pero aboga por proceso "más ágil"

MÁLAGA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha considerado que el partido "sí ha hecho los pasos correspondientes de contacto, de citaciones, de testimonios que permitieran esclarecer el tema" de la denuncia presentada por una militante socialista en Torremolinos (Málaga) contra el secretario general del PSOE local por presunto acoso sexual, primero internamente en el partido y luego ante la Fiscalía, aunque ha reconocido que estos casos requieren procedimientos que "sean más ágiles" y que la víctima "se sienta acompañada".

Así, cuestionada por los periodistas en Málaga tras un acto por si no cree que el PSOE ha tardado mucho tiempo en resolver el expediente interno abierto tras las dos denuncias presentadas ante el propio partido en junio y en octubre --antes que a la Fiscalía--, Montero ha considerado que "el partido ha ido actuando", pero sí ha dicho que puede "compartir con ella --la denunciante-- que son en tiempos excesivamente largos".

"Creo que tenemos que mejorar esos procedimientos para que sean más ágiles y sobre todo para que permitan que la víctima se sienta acompañada durante todo este proceso que es algo que yo creo que se ha puesto de manifiesto estos días y que por supuesto tomamos nota", ha manifestado.

"Efectivamente algo tan humillante como las cuestiones que se han conocido requieren de una mayor celeridad y sobre todo de un mejor acompañamiento a todas las víctimas, así que tomamos nota y lo haremos", ha incidido Montero, quien ha asegurado que en este partido estas cuestiones "impactan, cimbronean".

En este punto, ha señalado que "la materia de igualdad, la igualdad entre hombres y mujeres, el respeto a las mujeres, la lucha contra la violencia es una prioridad del PSOE, por eso a todos nos alarman que los tiempos sean muy largos o que se provoquen determinadas situaciones en las que las víctimas se sientan indefensas".

Según Montero, "es por eso que mejoramos los protocolos, porque hay otros partidos que ni tienen protocolos ni nunca hacen nada cuando encuentran una situación similar a la que nosotros hemos enfrentado".

Según ha aseverado la secretaria general del PSOE-A, "visto esa situación que trasladan las víctimas, tenemos que acelerar los procedimientos y sobre todo tenemos que acompañar de una forma más eficaz para que ellas se sientan arropadas por nuestro partido".

Ha indicado que ella "conocía que esta persona había puesto una denuncia, pero por supuesto no conocía el contenido". "Todo el protocolo que lleva situaciones de este tipo, entenderán que tiene una intimidad, que hay que respetarla. En algunas ocasiones es anonimato", ha apuntado.

Así, ha indicado que en el momento en el que conoció que se había presentado ante la Fiscalía "ya anticipamos al partido que caso de que se abrieran diligencias nosotros íbamos a pedir la suspensión inmediata de militancia de esta persona y así lo hemos hecho en el día de hoy cuando hemos conocido que se han abierto diligencias".

"Trasladé que ni un día, ni un minuto más esta persona en el partido y que se le pidiera la entrega de todas las actas de sus cargos institucionales que en este momento estaba representando", ha manifestado Montero, quien ha esperado "no solamente se termine el proceso interno que ya se inició para esclarecer las circunstancias de esa denuncia sino que también la Fiscalía pueda obtener toda la información que permita llegar hasta el final".

Ha incidido en que "se proteje a las víctimas, que son las personas que tenemos que proteger, tenemos que ser empáticos y ponernos en su lugar y sobre todo saber acompañarlas en procesos que son muy dolorosos para las mujeres, porque tener que comunicar, tener que dar testimonio de whatsapp, de frase, que son humillantes, que son vejatorias, que duelen incluso cuando las repites, evidentemente esa es la prioridad del PSOE y la prioridad de la dirección".