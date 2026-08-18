Montero pide al presidente de Ceuta que "se mantenga en un perfil propio": "Espero que siga la vía de colaboración"

Archivo - La secretaria general del PSOE-A y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, María Jesús Montero, en una rueda de prensa. Imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha defendido la gestión del Gobierno central en la crisis migratoria de Ceuta, al mismo tiempo que ha pedido al presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, que "se mantenga en un perfil propio".

"Quiero reconocerle al presidente de la ciudad de Ceuta, que siempre ha tenido perfil propio, que siempre ha pretendido tener a la ciudad por encima de otras cuestiones, que se mantenga en un perfil propio y que no caiga en provocaciones que otros lo quieren arrastrar", ha afirmado este martes en una atención a los medios en Málaga.

En este sentido, Montero ha señalado a "Génova" como uno de los responsables de "empujar para que se provoquen enfrentamientos y se discrepancias" entre el Gobierno central y la ciudad autónoma.

"Creo que el Gobierno está teniendo un comportamiento ejemplar, igual que la ciudad autónoma de Ceuta y su presidente, y espero que sigan en esa vía de colaboración", ha remarcado.

Asimismo, la líder de los socialistas andaluces ha agradecido la gestión de ambas administraciones para "poder retornar a una situación de normalidad a esta ciudad después de esta crisis humanitaria, migratoria, tan importante que hemos vivido en los últimos días". Montero ha subrayado la "colaboración necesaria" también con el gobierno de Marruecos para "controlar el flujo migratorio"