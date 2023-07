Montero: "Solo el PSOE garantiza la capacidad de seguir avanzando" y "no retroceder como parece que quiere Feijóo"

ALHAURÍN DE LA TORRE (MÁLAGA), 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Hacienda y candidata socialista al Congreso por Sevilla, María Jesús Montero, ha asegurado este domingo que el PSOE es "la opción que garantiza el progreso, la modernidad de este país, la influencia en Europa, la dignidad de trabajadores y pensionistas" y ha asegurado que el PP "está desacreditado" por "estar de espaldas a España cuando más lo necesitó" y por ser "el único de Europa, que le está abriendo la puerta a la ultraderecha".

"Estas elecciones serán clave para definir los próximos diez años en nuestro país", ha afirmado y ha hecho un llamamiento "a los que quieren un país de libertades, de derechos, sin retrocesos, que siga avanzando" y "solo el PSOE garantiza esa capacidad".

Por ello, ha llamado "a todos", a los jóvenes, a los mayores, "a la gente que ha votado al PP, pero que aspira a una España moderna, no a una España en blanco y negro, que es la que nos presenta Alberto Núñez Feijóo".

También "a la izquierda del PSOE, para que sean conscientes que en las elecciones municipales miles de votos no sirvieron para tener representación". "Sólo el PSOE garantiza la capacidad de seguir avanzando para este país y no retroceder a 20, a 30 años, como parece que quiere el señor Feijóo".

"Nos jugamos el futuro de España, nos jugamos el bienestar de la mayoría, nos jugamos que las élites impongan sus intereses y sus criterios", ha señalado junto con la candidata al Congreso por Málaga, Mari Nieves Ramírez, y el secretario general de los socialistas malagueños, Daniel Pérez, quienes han participado en un acto con motivo de la quinta entrega de los premios Carme Chacón en el municipio malagueño de Alhaurín de la Torre.

De igual modo, Montero ha dicho que "los ciudadanos tienen que castigar comportamientos contra España" y el PP "no puede tener premio" el 23J, ya que "cuando estuvo la pandemia votó en contra de los decretos de alarma, de las medidas que nos permitían proteger a la mayoría social en una estrategia de acoso derribo, para que cuanto peor le fuera a España, creían ellos, mejor les iría a los intereses de partido, del PP".

Durante su intervención, Montero ha pedido que en la recta final de la campaña "nos dejemos la piel, la vida", porque "nos jugamos tanto el 23J que no hay calor, que no hay hora del día que nos estorbe para convencer a todo el mundo" para que "voten PSOE".

Por otro lado, ha destacado que el Ejecutivo "le ha tocado lidiar con una pandemia" y ser "capaces de salir de esta situación con el menor coste de vida posible, con la vacuna, con la compra centralizada de medicamentos" y "el refuerzo sin corresponder a las comunidades" para que "el servicio sanitario, educativo, la dependencia no tuviera ningún tipo de perjuicio y se pusieran los recursos que hicieran falta para salvar la vida de la gente".

En este punto, se ha referido a la Junta de Andalucía, presidida por Juanma Moreno, criticando el "desprecio permanente" de "la ayuda millonaria que ha recibido de este Gobierno para proteger a las personas, a las empresas de este país".

Al respecto, ha dicho a Moreno y Bendodo, que "creen que Málaga es suya, que piensan que esta provincia les pertenece", que el PSOE "va a seguir reivindicando una sanidad pública y de calidad sin recortes; una educación gratuita, sin la puesta en marcha de universidades privadas", criticando la gestión del Ejecutivo andaluz en ese sentido.

"La Junta de Andalucía piensa más en lo privado que en lo público que nos permite a todos ser iguales" y ha reivindicado que "las políticas públicas se dirijan, se intensifiquen, en la mayoría social de este país como ha hecho el Gobierno de España".

Así, ha valorado las cifras de empleo en España "de la mano de Pedro Sánchez, a ese que demonizan, que le hacen permanentemente el insulto para dirigirse", ha apostillado.

También ha aludido a las medidas puestas en marcha por el Gobierno debido a la guerra en Ucrania y ha incidido en que "ha hecho una gestión económica sobresaliente, reconocida en toda Europa, y no quieren --la derecha-- que se sepa y no quieren que se escuche".

CRITICA "EL BULO Y LA MENTIRA"

Según Montero, "no quieren que esto cale en el sentir de los ciudadanos y por eso tenemos al lado el bulo, la mentira, la permanente traición a este país de un PP que está inhabilitado para gobernar España después de que le ha negado el pan y la sal a este país cuando peor venía en la pandemia o en la guerra" en Ucrania.

Ha incidido, asimismo, en que "la modernidad, la influencia en Europa y la capacidad de avanzar en libertades, en derechos, sin que nadie nos imponga nada que no sea nuestra propia conciencia se llama Gobierno de progreso, del PSOE, se llama Pedro Sánchez, el mejor presidente, sin despreciar ninguno, sin hacerlos de menos, que ha tenido la democracia en este país, que ha lidiado una situación imposible con el esfuerzo, con el trabajo, con el sacrificio".

En este punto, Montero ha rechazado la estrategia de "acoso y derribo" contra Sánchez, que no empezó en esta campaña, sino el día de la moción de censura, ha explicado, ya que, según ha añadido "no le perdonaron nunca que fuera presidente del Gobierno".

Por otro lado, también ha criticado que el PP "no contentos con dar la espalda y de no acordar medidas imprescindibles para salvar las vidas o para intentar llevar a cabo reformas fundamentales --laboral y de pensiones--, además, critican a los acuerdos que llegamos con aquellos con los que únicamente discutimos si es bueno o no subir un 8,5% las pensiones o un 15% las no contributivas".

Así, ha defendido los acuerdos que "han permitido mejorar la vida de las personas y la convivencia en este país" y "en donde el PP vive de enfrentar territorios con territorios, personas con personas".

"Queremos un país en concordia, un país de diálogo, un país de entendimiento, de tolerancia, de aceptación de la diversidad. Ya está bien de enfrentar territorios; ya está bien de arañar votos a costa de echar leña a la candela, como hacen en Cataluña".

"CUANDO EL PP NO TIENE ARGUMENTO RESUCITAN VIEJOS FANTASMAS"

A juicio de Montero, "cuando --el PP-- no tienen argumento, cuando no tienen de dónde tirar, resucitan a los fantasmas y hablan a este partido de ETA", ha criticado, recordando, además, que fue "con un gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero cuando definitivamente, la sociedad derrotó a ETA".

Por ello, ha insistido en que la "hoja de ruta" del PP" es "mentiras, bulos, falta de propuestas y, como siempre, impugnar que la izquierda pueda ocupar el poder, por eso de que lo consideran solamente cosa suya".

"Está desacreditado un partido que estuvo de espaldas a España cuando más lo necesitó y está desacreditado un partido, el único de Europa, que le está abriendo la puerta a la ultraderecha, que está metiendo en las instituciones a personas que cuestionan la violencia machista, a partidos que niegan esa violencia machista".

A su juicio, "es evidente que están cambiando sillones y están cambiando instituciones por los derechos nuestros, el de las mujeres, y no vamos a dar ni un paso atrás en materia de igualdad de derechos de las mujeres".

Por ultimo, ha advertido a Feijóo que "un partido que cuestiona la limpieza democrática de la expresión popular de los ciudadanos soberanos sobre la elección de gobierno, es un partido que ya no necesita pactar con la ultraderecha, que se ha vuelto trumpista de los peores estilos de política" y que "es intentar antes de que ocurra cuestionar el resultado limpio de las elecciones" y "hacer que la gente no vaya a votar".

"No tengo calificativo para poder denominar qué llamamos ya cuando intentamos incluso poner en cuestión la limpieza democrática de un país, ni por haber estado de espalda a España, ni por haber pactado con la ultraderecha", ha explicado, asegurando que "no podemos permitir que el PP gane el 23J".