Moreno dice que votar al PP en las municipales "también es consolidar el cambio en Andalucía" contra una "involución"

Publicado 18/05/2019 14:22:44 CET

MÁLAGA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, ha asegurado que en las próximas elecciones municipales "nos jugamos muchas cosas" y ha asegurado que "el voto del día 26 también es consolidar el cambio en Andalucía, es mandar un mensaje a los andaluces de que no queremos involución, no queremos volver atrás sino seguir progresando con las políticas que estamos impulsando".

Moreno, que ha participado junto al líder del PP, Pablo Casado, en un mitin en Málaga para apoyar al candidato a revalidar la Alcaldía de la capital, Francisco de la Torre, ha asegurado que no conoce "ni una administración que los socialistas hayan dejado bien", tras su gestión, aludiendo a su experiencia como edil en Málaga, como secretario de Estado de Servicios Sociales y ahora al frente del Gobierno andaluz.

"Pero en todos los casos hemos sido capaz de levantar las cuentas publicas, con humildad, con determinación y con solvencia, buscando a los mejores", ha indicado, apuntando que en el caso de Andalucía "nos hemos encontrado facturas en los cajones, que nos embargan cada día cuentas, 3.000 millones de euros de subvenciones sin justificar y 4.600 millones que el Gobierno andaluz no ha sido capaz de pedir a los acreedores que le paguen y que ya hemos perdido más de 1.200 millones por ir prescribiendo esa deuda".

Ha considerado que los socialistas "están un tanto desnortados" porque en su campaña en todas las ciudades instan a votar al PSOE "para que no pase lo que en Andalucía".

Se ha preguntado si es que los socialistas "no quieren que pongamos los quirófanos a trabajar para despejar las enormes listas de espera, no quieren una tarifa plana para los autónomos, no quieren una ley de autoridad al profesorado". "Es que ellos no quieren que pongamos orden en las cuentas públicas, no quieren que cerremos 101 chiringuitos que solo eran para la colocación de antiguos dirigentes socialistas, no quieren que bajemos los impuestos", ha cuestionado.

Al respecto, Moreno ha dicho que "el cuento socialista se ha acabado en Andalucía y en España", lamentando tantos años "fomentando o el miedo o la resignación" con unos argumentos que "ya no aguanta ni un telediario". Por contra, ha destacado la gestión que el PP está haciendo en la Junta de Andalucía, asegurando que hacen "las cosas bien, pensando en el bien general y no en el particular".

Así, ha indicado que los presupuestos andaluces para 2019, aprobados el martes pasado en Consejo de gobierno, "tenían que haber estado en marcha pero los socialistas prefirieron convocar elecciones que sacar las cuentas, a diferencia del PP que dejó los presupuestos generales listos antes".

Al respecto, ha destacado que esos presupuestos cumplen el objetivo de déficit que marque el Gobierno de España, "porque queremos cuentas claras para ser un territorio fiable a la inversión"; así como que supone una bajada de los impuestos y, además, "metemos 1.700 millones de euros más en políticas sociales".

"Eso es lo que sabe hacer el PP, gestionar los intereses públicos, han tenido que venir los malos del PP a Andalucía a hacer los presupuestos más sociales de la historia", ha manifestado el presidente andaluz.

Asimismo, se ha mostrado convencido de que Casado, del que ha dicho que tiene "talento, capacidad, liderazgo y todo el apoyo del PP de Andalucía", será presidente del Gobierno de España y ha instado a estar "muy atentos de cuánto dura esta legislatura porque en el momento que haya una oportunidad nos vamos a dejar la piel para que Pablo Casado sea presidente y el PP gobierne".

Al respecto, el presidente andaluz ha afirmado que tiene con Casado "sintonía personal y política", por lo que ha considerado que "juntos vamos a hacer grandes cosas en beneficio de Andalucía y de España".