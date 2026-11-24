El presidente del PP-A, Juanma Moreno, interviene en un encuentro con empresarios en Mijas (Málaga). A 24 de noviembre de 2026 en Mijas, Málaga (Andalucía, España). El presidente del PP andaluz y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha realizado este - Álex Zea - Europa Press

MIJAS (MÁLAGA), 24 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP andaluz y de la Junta, Juanma Moreno, ha realizado este martes un llamamiento a garantizar el "quinto diputado" del PP por la provincia de Málaga en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, desde la premisa de que dicha circunscripción, que reparte once escaños para el Congreso, es "clave, fundamental" para conseguir una "victoria" de los 'populares' en las urnas que propicie un "cambio" de gobierno en España.

Son ideas que Juanma Moreno ha compartido durante su intervención en un acto con empresarios en Mijas (Málaga), donde ha aseverado que el PP está "a 0,8" de conseguir ese "quinto diputado" que estaría en juego para el PP por dicha provincia --y con el que igualaría el resultado alcanzado por los 'populares' en los anteriores comicios de 2023--, lo que se traduce en "decenas de miles de votos", según ha añadido.

El presidente 'popular' ha dicho estar "convencido" de que, "si todos empujamos en la misma dirección, podemos conseguir ese quinto diputado que nos daría esa victoria fundamental para que se produzca el cambio", al tiempo que ha advertido de que "no todo está hecho", y en ese punto ha señalado que lo que "pasó" en las elecciones de 2023, cuando el PP fue el partido más votado, pero no logró la mayoría necesaria para gobernar, "puede pasar" de nuevo tras el 29N.

De igual modo, Moreno ha reivindicado el cambio económico protagonizado por Andalucía en estos últimos ocho años de gobierno del PP-A con el modelo de gestión 'popular', y ha avanzado las nuevas oportunidades que, en su opinión, se abrirán con Alberto Núñez Feijóo al frente de un Gobierno de España "alineado" con las reformas de la Junta.

"¿De qué podríamos ser capaces si tuviéramos un Gobierno sensato, razonable y dispuesto a echarnos un cable para que todos remáramos en la misma dirección e hiciéramos la reforma que necesita nuestro país?", ha planteado este mediodía Juanma Moreno durante su intervención en este acto en Mijas.

En esa línea, ha subrayado que "la producción industrial andaluza crece cuatro veces más que la española", con un crecimiento del 5,6%, y que "desde el año 2019 se han creado 65.500 empleos industriales, un 22% más, lo cual es un dato muy significativo", según ha destacado.

Tras señalar que el valor añadido de la industria ha superado el objetivo para 2026, alcanzando los 23.213 millones de euros, Moreno ha remarcado que su gobierno aspira a que "Andalucía sea una gran región industrial y tecnológica dentro de Europa, y estamos en ello".

Más concretamente, Moreno ha cifrado en 2.940 las empresas de madera y mueble andaluzas, y en 2.000 millones su facturación, que emplea 17.000 millones, un sector que puede parecer "ajeno" a esta tierra, pero que "es referencia en el conjunto nacional" en tanto que representa el 16,7% del total nacional empresarial, según ha puesto de relieve.

"EN MÁLAGA HAY UNA MARCHA MÁS"

Del mismo modo, el presidente ha valorado la previsión de crecimiento del 3,4% para Málaga que han dado desde Unicaja, y ha defendido que eso "significa que en la provincia de Málaga hay una marcha más, y es la provincia que más va a crecer de toda Andalucía".

"Eso lo habéis hecho vosotros. Nosotros lo que hemos intentado desde la administración autonómica ha sido facilitaros las cosas", ha añadido Moreno en referencia a los empresarios, como los que regentan Maderas Gámez, con 40 años de historia, sede de este acto en el que también ha participado el cabeza de lista del PP por Málaga al Congreso y vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo.

Asimismo, como ejemplo de las posibilidades de Mijas, el presidente de la Junta ha señalado su futuro parque empresarial, con potencial para 230 empresas y 4.500 empleos directos, y al respecto ha comentado que "el Parque no es sólo más suelo", sino que es "sobre todo un lugar donde las empresas quieran estar, quieran quedarse y crecer en Mijas", y porque además, y "después de varias décadas, por fin va a ser una realidad que va a generar empleo, oportunidades, en definitiva, desarrollo y futuro", según ha prometido.

"Si hemos sido capaces en Andalucía de poner en marcha la industria, si hemos sido capaces de crecer durante ocho años por encima de la media, si hemos sido capaces en estos ocho años con economías distintas, ¿de qué podríamos ser capaces si tuviéramos un Gobierno alineado?", se ha preguntado Juanma Moreno para finalizar.