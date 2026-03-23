Moreno pide "un esfuerzo" a ministra de Sanidad para que "busque fórmulas" que acaben con la huelga de médicos

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en una imagen de archivo. - María José López - Europa Press

VÉLEZ-MÁLAGA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reclamado este lunes a la ministra de Sanidad, Mónica García, que haga "un esfuerzo" que propicie una negociación con el colectivo médico y evite la sucesión de jornadas de huelga que vienen protagonizando por su rechazo al Estatuto Marco que rige las condiciones de su jornada laboral.

Moreno ha reconocido su "llamamiento" a García para que "busque fórmulas que eviten estos problemas", aun cuando ha señalado que "es la competencia" de García "el acuerdo a que tenga que llegar", y poder evitar así su repercusión en la atención sanitaria a los pacientes.

Ha esgrimido que en el caso de la sanidad andaluza se ha traducido en la suspensión de medio millón de actos médicos, dato que ha situado como "un agujero en las listas de espera".

Esa invitación del presidente andaluz a la ministra la ha hecho durante su intervención en el acto de inauguración de la ampliación del Hospital de la Axarquía en Vélez-Málaga (Málaga), escenario donde ha situado a este centro sanitario como un ejemplo de "sensible reducción de las listas de espera" tanto en el acceso a los especialistas como en atención quirúrgica, que ha puesto de manifiesto con la rebaja de la demora media de una operación, que ha pasado de 91 a 66 días, cifra que le ha valido para proclamar que "ése es el camino".

Moreno ha ensalzado "el compromiso" de los profesionales con el hospital, así como ha defendido seguidamente esas cifras de reducción de la demora en la atención que "evidencia también que el Plan de Garantía Sanitaria está funcionando".

"Enhorabuena a todos por ese esfuerzo, que no es fácil, como hemos estado inmersos en un conflicto laboral en este caso los médicos con el Ministerio de Sanidad, con el Gobierno de España", ha afirmado el presidente andaluz.

Las palabras del presidente de la Junta se suman al gesto que ha protagonizado en esta jornada el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, quien ha remitido una carta a la ministra de Sanidad, Mónica García, para exigirle que en la reunión del Consejo Interterritorial de Salud que se celebrará el próximo viernes aborde ya la huelga por el Estatuto Marco.

Sanz ha señalado que su última convocatoria ha supuesto la suspensión de más de 256.000 citas, de las cuales más de 150.000 eran de Atención Primaria. De igual forma se han cancelado 83.000 consultas externas, 17.000 pruebas diagnósticas y 4.400 operaciones.

"Espero que la ministra sí tenga un minuto para reunirse con los consejeros para abordar este asunto, que es grave", ha señalado el consejero de Sanidad durante una atención a los medios de comunicación en Cádiz, en la que ha vuelto a insistir en la "soberbia y prepotencia" de la ministra García por "no tener ni un minuto para sentarse con los médicos" después de tres huelgas que, en el caso de Andalucía, han supuesto 777.000 actos médicos suspendidos.

Sanz en su carta a García le exige que "aborde con responsabilidad" una huelga que Andalucía padece "por su culpa".

El consejero ha insistido en que la Junta "apoya a los médicos" en sus reivindicaciones y quiere que el Consejo Interterritorial de Salud sea para "obligar" a la ministra a "tratar un problema" que tiene un "importante impacto" en la atención sanitaria pública de la comunidad andaluza.