1136912.1.260.149.20261124135210 El presidente del PP-A y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, interviene en un acto en Mijas (Málaga). - ALEX ZEA/EUROPA PRESS

MIJAS (MÁLAGA), 24 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP andaluz y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha realizado este martes un llamamiento a los ciudadanos para no avalar con su voto en las elecciones generales del próximo domingo, 29 de noviembre, y dar un "cheque en blanco" al PSOE que lidera el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, porque eso podría suponer que el dirigente socialista se sintiera "impune" y continuara gobernando como hasta ahora.

Juanma Moreno ha compartido esta reflexión en el transcurso de una intervención en un encuentro con empresarios en Mijas (Málaga), donde, de cara al 29N, ha llamado a no tener "miedo" de no votar al PSOE en las próximas elecciones, y al respecto ha exclamado que "miedo" le da a él que Sánchez continúe gobernando.

El presidente andaluz ha comentado que le está "sorprendiendo" en los últimos días y está "preocupado" porque escucha a personas que conoce que le dicen que van a "seguir votando" al PSOE porque es lo que ha "votado siempre", él mismo o su familia, como una especie de "tradición familiar", y aunque crean que el presidente del Gobierno no lo ha hecho "bien".

Frente a ello, Moreno ha subrayado que el Gobierno del líder del PSOE se ha visto caracterizado por "casos de corrupción sistémicas" como el que ha afectado a quien fuera ministro y secretario de Organización socialista José Luis Ábalos, así como que "no ha hecho las cosas bien en el ámbito de la gestión, y que tiene a un presidente que se fue "de vacaciones" después de que "una parte" de España como la ciudad autónoma de Ceuta se viera "ocupada" este verano.

Moreno se ha preguntado si cuestiones como éstas y otras que ha enumerado no es algo "suficiente para que alguien, en una democracia madura, que tiene 50 años" de vida, "no reflexione y se dé cuenta de que, si avala ese tipo de política, le estás dando un cheque en blanco a esos futuros gobernantes", que pensarían que no tienen "límite" tras haber sido "avalado" por el voto ciudadano.

Moreno ha aseverado que "cualquiera de las cosas" que ha relatado servirían en cualquier democracia occidental para "tumbar a un gobierno", y al hilo ha citado al expresidente del Gobierno socialista Felipe González para compartir con él la crítica a que el Ejecutivo de Sánchez no haya aprobado ni un solo Presupuesto en toda la legislatura, mientras que, en Bélgica, "el primer ministro ha dimitido simplemente porque le han tumbado un Presupuesto".

En esa línea, Moreno ha manifestado que "si no tumbamos democrática y electoralmente" al actual Gobierno, "nuestra calidad democrática se resquebraja, porque habrá gobernantes que van a interpretar el respaldo social como impunidad, y se van a sentir impunes y, por tanto", van a pensar que "si hay corrupción y no pasa nada y no hay castigo; si ha habido un accidente" de trenes "no hace ni un mes y no pasa nada", y si modifican "la ley para que personas que hicieron un golpe de estado porque declararon la independencia de Cataluña, y no pasa nada, seguirán en ese mismo camino".

Por ello, Moreno ha insistido en señalar que no se puede "dar un aval ni un cheque en blanco a que queden impunes situaciones como las que hemos vivido a lo largo de estos más de ocho años" de gobierno de Sánchez, y ha animado a los ciudadanos a posibilitar con su voto el 29N que "entren nuevos equipos, nuevas personas, nuevos estilos" en el Gobierno de España.

En ese punto, el presidente del PP-A ha añadido que si sus "compañeros" de partido logran gobernar tras las elecciones y "lo hacen mal", él mismo tiene "razón crítica" para reconocerlo, y para eso está el arma "poderosísima que es el voto para cuestionar y para tumbar a un gobierno que no lo haga bien" cuando lleguen unas elecciones.

"SI EL PP ES UN INÚTIL" GOBERNANDO, "A LA CALLE DENTRO DE CUATRO AÑOS"

"Dentro de cuatro años, si somos unos inútiles en el PP" gobernando, "a la calle el PP", ha proclamado Moreno para animar a promover un cambio de gobierno en las próximas elecciones, porque "lo que no se cambia termina pudriéndose", según ha advertido.

Ha señalado que, "como ciudadano español", le genera "mucha inquietud que estemos avalando las situaciones que estamos viviendo en España, que hayamos normalizado cosas que no son normales", y lo que él pide es que, "de una vez por todas, como sucede en el resto de Europa y del mundo occidental, pongamos freno a un Gobierno que no lo está haciendo bien y que desprecia en gran medida a los propios españoles".

Moreno se ha preguntado además "dónde está el dinero" que ha recibido el Gobierno que "más ha recaudado de la historia desde que se reinstauró la democracia" en España, y en ese punto ha criticado la falta de obras del Estado en puntos como Málaga, así como el "maltrato" a Andalucía y a inversiones en mantenimiento de vías ferroviarias en esta comunidad.

En ese punto, ha señalado la "diferencia" entre el Gobierno de Felipe González, que "impulsó el primer AVE Madrid-Sevilla", y el de Pedro Sánchez, que "es el primer presidente que desmantela el AVE Madrid-Sevilla-Málaga-Granada", según ha denunciado.

POR EL "CAMBIO" QUE POSIBILITE "REFORMAS ESTRUCTURALES"

Moreno ha llamado así a impulsar un "cambio" de gobierno que permita "hacer reformas estructurales en todos los ámbitos", y en concreto ha defendido que se necesitan "reformas fiscales, laborales, energéticas y educativas", así como poner en marcha "un plan de competitividad" para que las empresas españolas sean "competitivas", además de "un plan de choque para la red eléctrica".

Por eso, el presidente del PP-A ha concluido su intervención haciendo un llamamiento a "parar esta locura que está delimitando el crecimiento" económico y "está debilitando nuestra credibilidad, nuestro crédito institucional y también nuestra calidad democrática", según ha advertido Moreno, quien también ha avisado de que "no todo está hecho" de cara a las próximas elecciones.