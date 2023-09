Moreno pide al PSOE "serenidad" en su política tras los "episodios" del Ayuntamiento de Madrid y Óscar Puente en un AVE

MÁLAGA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, ha realizado este viernes un llamamiento "para que el PSOE entienda que la política se tiene que hacer por los cauces siempre desde el respeto al adversario, y, además, desde la serenidad y la educación", y ello tras los "episodios" registrados en las últimas horas en el Ayuntamiento de Madrid y "en un tren de alta velocidad".

A preguntas de los periodistas en una rueda de prensa en Málaga al término de la reunión de la Comisión Enve del Comité de las Regiones, el presidente de la Junta ha aludido así, por un lado, al incidente registrado este pasado jueves en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid con el ya exconcejal socialista Daniel Viondi, quien dio al regidor madrileño, José Luis Martínez-Almeida (PP), tres palmadas en la cara.

También ha aludido Moreno al incidente que se ha registrado este viernes en un tren de alta velocidad (AVE) entre Valladolid y Madrid en el que se han visto implicado el diputado del PSOE Óscar Puente con otro pasajero.

A la pregunta de si cree que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sale reforzado del debate de investidura al que se ha sometido esta semana pese a no conseguir los apoyos necesarios para convertirse en presidente del Gobierno, Juanma Moreno ha defendido que sí, y que el dirigente de su partido se ha mostrado en el Congreso de los Diputados "como un presidente deseable, necesario y oportuno en estos tiempos de enorme incertidumbre y de enorme confrontación".

Al hilo, Moreno ha comentado que "estamos viendo episodios, lo vivimos ayer (este jueves) en el Ayuntamiento de Madrid, lo hemos vivido hoy (este viernes) en un tren de alta velocidad, que no son agradables y que no son recomendables", y al respecto ha advertido de que "la sociedad muchas veces imita las actitudes de los políticos, y creo que lo que vivimos el pasado martes en la sesión de investidura por parte del señor (Óscar) Puente --que ejerció de portavoz del PSOE en su réplica a Feijóo-- no era edificante, no estaba a la altura de un solemne debate de investidura como los que hemos vivido a lo largo de nuestra historia".

Moreno ha aprovechado para realizar "un llamamiento para que el Partido Socialista entienda que la política se tiene que hacer por otros cauces, siempre desde el respeto al adversario y, además, desde la serenidad" y desde "la educación", ha añadido.

"ABSOLUTAMENTE CONVENCIDO" DE QUE FEIJÓO SALE "REFORZADO" ESTA SEMANA

Igualmente, el presidente de los 'populares' andaluces se ha declarado "absolutamente convencido" de que Feijóo "ha salido reforzado por muchas razones" de este debate de investidura, porque "ha tenido por primera vez la posibilidad de subirse a la tribuna del Congreso --hasta ahora no había sido diputado--, y además siendo designado por Su Majestad el Rey" para optar a la investidura como presidente del Gobierno, según ha puesto de relieve.

Moreno ha defendido que el líder 'popular' "ha conseguido desplegar, primero, cuál es el programa político de reformas que tiene el Partido Popular y, en segundo lugar, ha proyectado hacia el conjunto de la sociedad española una forma, un estilo de hacer política, muy diferente a lo que hemos vivido en los últimos años".

"Lo ha hecho de una manera amable, sosegada, de una manera sólida y madura", según ha seguido opinando Juanma Moreno, que ha sostenido que el candidato de su partido "se ha presentado ante el conjunto de la sociedad española como un presidente del Gobierno".

En esa línea, ha valorado que, durante el debate de investidura, Feijóo "ha dado unas muestras clarísimas de por dónde va su estilo político, por dónde va su forma y qué modelo político quiere para nuestro país", y, en opinión de Moreno, "la mayoría de la sociedad lo ha asumido como algo necesario y oportuno".

"Ha sido una gran oportunidad que creo que ha aprovechado de una manera notable" el presidente del PP, y que "creo que va a ser netamente positivo para el presente y el futuro no solamente del propio Alberto (Núñez Feijóo) como presidente de nuestro partido, sino también para nuestro partido político", ha concluido Juanma Moreno.