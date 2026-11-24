1137083.1.260.149.20261124200943 El presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, en un acto de campaña en Málaga este martes, 24 de noviembre. - ALEX ZEA/EUROPA PRESS

MÁLAGA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP-A y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha realizado este martes un llamamiento a votar "directamente" al PP en las elecciones generales del próximo domingo, 29 de noviembre, como la "única opción posible y segura" para propiciar un cambio de Gobierno en España.

"Que nadie lo dude", ha sentenciado Juanma Moreno durante su intervención en un acto de campaña en Málaga en el que también han participado el vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP y candidato cabeza de lista al Congreso por Málaga, Elías Bendodo; el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y la presidenta provincial del PP malagueño, Patricia Navarro.

Moreno ha animado a salir "en masa" a votar el próximo domingo, y a la militancia del PP a convencer e ilusionar "a todo el mundo para que salga a votar a la única alternativa posible" a un nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, para posibilitar que gobierne el candidato y líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo.

De esta manera, el presidente de la Junta ha defendido que el PP es "la única opción posible y segura" para propiciar ese cambio de gobierno en España, y para "seguir avanzando" en Andalucía y la provincia de Málaga, y por ello ha dicho que el 29 de noviembre "no debemos de confundir el voto".

Así, ha señalado que, frente a quienes piensen que "hay muchas maneras de producir el cambio", hay que tener claro que el "voto directo" para ello y "seguro es claramente al Partido Popular". "Que nadie lo dude", ha enfatizado Moreno, que ha reivindicado que el PP es el partido que "tiene experiencia" y "el partido mayoritario".

Además, Moreno ha insistido en pedir que los votantes del PP "se vuelquen" para que el partido obtenga una "victoria contundente" en Málaga y conquiste el "quinto diputado" que estaría en disputa para los 'populares' "por apenas 1.800 votos" en esta provincia desde la que se reparten once escaños al Congreso.

"La diferencia es un diputado más para el cambio, para la ilusión, para dejar atrás esta pesadilla que hemos vivido con el 'sanchismo', o un diputado más para afianzar las políticas" del candidato a la reelección como presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho Juanma Moreno, que ha animado a "salir a las calles, llamar a las puertas", hablar con los vecinos y "recorrer la provincia de Málaga de un lado al otro" de aquí al 29N para "conseguir una mayoría social para ganar y cambiar España".

"No se trata de ganar unas elecciones, se trata de ganar un gran país que es España", ha advertido el presidente de la Junta, quien ha comentado que en este país "han pasado muchas cosas, y cosas que son muy malas", y de las que "una sola hubiera servido para que un gobierno hubiera caído".

Sin embargo, en España "seguimos en una situación exactamente igual, sin que nadie haya asumido ninguna responsabilidad" por ello en el Gobierno, según ha criticado Moreno, que en ese punto ha señalado que este mismo miércoles veía en el informativo de mediodía cómo "testificaba la líder de un clan del narcotráfico que ha confirmado en la Audiencia Nacional que a ella la llamaron las cloacas del PSOE para liquidar a la jueza que estaba investigando al hermano del presidente" Pedro Sánchez.

"Yo me pregunto: ¿esto es normal?, ¿esto es asumible por una democracia occidental?, ¿esto no es una razón suficiente para que el presidente del Gobierno se marche de una vez por todas?", ha planteado Moreno antes de añadir que "por eso también hay que votar el 29 de noviembre, por una cuestión de pulcritud estética y de dignidad democrática".

El presidente del PP-A ha recordado otros episodios de la legislatura, como la "invasión" de la ciudad de Ceuta a finales de julio, o el apagón general que se vivió en España el 28 de abril de 2025, así como los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo) de este mismo año, en los que han muerto 115 personas.

Moreno ha subrayado que por parte de la justicia se está investigando "si ha habido 'mordidas' en el mantenimiento y en la seguridad del corredor ferroviario" que conecta Madrid con Andalucía, y "la Fiscalía Europea, a petición propia, ha abierto otra investigación para saber si los fondos" europeos "se han aplicado para poner el nuevo sistema de seguridad" en las vías de esa conexión.

"Pero más triste todavía para mí fue ver un presidente indolente, insensible, incapaz de acercarse a una víctima a mirarle a los ojos, incapaz de ir a los funerales de Estado, donde sí estuvo" el Rey, "tanto en Toledo como en Huelva, incapaz de mostrar la más mínima sensibilidad, el más mínimo dolor hacia la tragedia de unos compatriotas", ha continuado Moreno al evocar dichos accidentes de trenes, y antes de preguntarse que, si "eso no es normal, ¿por qué la sociedad está normalizando cosas que no pueden ser normal?".

"No podemos avalar estas políticas", ha sentenciado el presidente del PP-A, quien ha aseverado que "cada voto que vaya al Partido Socialista" el próximo domingo es "un respaldo a la impunidad, un reforzamiento que se le hace a Sánchez y a su equipo para que crean que no pasa nada por que haya corrupción, por que se desmantelen los servicios públicos como el corredor ferroviario, o por mentir".

Por eso, Moreno ha sostenido que en estas elecciones está en juego "mucho más que una buena gestión que está asegurada con un buen gestor, con una buena persona como es Alberto Núñez Feijóo", sino que "nos jugamos la calidad democrática" del país, según ha asegurado.

UN GOBIERNO "'ANTIANDALUZ' Y 'ANTIMALAGUEÑO'"

De igual modo, Moreno ha dedicado parte de su intervención a reivindicar las inversiones que está acometiendo el Gobierno andaluz que preside en Málaga --en infraestructuras como el metro o el futuro Hospital Virgen de la Esperanza--, en contraposición con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que ha definido como el "más 'anti andaluz' y más 'anti malagueño' que hemos conocido en la historia reciente de la democracia".

Así, el presidente de la Junta ha denunciado que Málaga ha "perdido una inversión industrial de una fábrica de tecnología americana para fabricar diamantes artificiales" que "se ha ido a Zaragoza" porque "el Gobierno de Sánchez nos ha negado la conexión eléctrica", y en esa línea ha censurado que, "en más de casi una década, el Gobierno de España no ha invertido nada" y no mantiene "ni una sola obra importante en la provincia de Málaga".

"Por eso los malagueños tenemos una motivación especial, una motivación más para salir en masa" el próximo domingo "a decirle a Sánchez que 'no', que no queremos más discriminación, más marginación. más castigo a una provincia leal, productiva, dinámica y económica como es Málaga, porque no lo podemos admitir", ha aseverado Juanma Moreno.

DE LA TORRE ANIMA A "CONVENCER" A QUE SE VOTE AL PP

Antes que Juanma Moreno ha intervenido en este acto el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, quien ha animado a los militantes y simpatizantes del PP a "convencer" en los días que quedan hasta las elecciones generales del 29 de noviembre a los votantes que "puedan tener alguna duda" sobre qué papeleta elegir ese día.

El alcalde ha defendido "el cambio necesario" que, en su opinión, debe producirse en el Gobierno y que "va a surgir en torno al PP", para "eliminar muros y divisiones", según ha añadido Francisco de la Torre, que ha justificado esa necesidad de cambio porque "el Gobierno que tenemos no sirve para los desafíos" actuales, según ha sostenido.

De la Torre ha defendido que "el cambio tiene que venir" desde una "fuerza potente, clara, con cierta moderación" también para "aglutinar fuerzas" desde la "derecha" del PP "sin romper España", según ha puntualizado.