Moreno: La quita de deuda es una "exigencia" del independentismo catalán para la "subsistencia" del Gobierno

MÁLAGA 20 Ago.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha sostenido este miércoles que la quita de la deuda autonómica que ha planteado el Ministerio de Hacienda es "una condición que pone el independentismo catalán para la subsistencia" de Pedro Sánchez al frente del Ejecutivo central, de forma que, con esa iniciativa, lo que está llevando a cabo la vicepresidenta primera del Gobierno y titular de dicha cartera, María Jesús Montero, "es cumpliendo con la exigencia del independentismo catalán".

Así lo ha indicado Juanma Moreno a preguntas de los periodistas en una atención a medios en Málaga sobre la propuesta que aprobará próximamente el Consejo de Ministros para condonar una parte de la deuda regional, que en el caso de Andalucía supondría que el Estado asumiría 18.791 millones de euros de deuda.

El presidente de la Junta ha subrayado que Cataluña es "la comunidad más endeudada de España", y es desde allí desde donde "están solicitando" dicha quita de deuda, según ha abundado antes de poner de relieve que desde Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) acaban de advertir de que "no va a haber Presupuesto" General del Estado para el próximo año "si no hay un cupo separatista en Cataluña, un cupo de financiación".

Moreno ha añadido que, "cuando era consejera" de Hacienda en el gobierno socialista de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero "dijo que no se podía aceptar" una quita de deuda "cuando no hubiera un modelo de financiación autonómica justo", y ha agregado que el actual Gobierno andaluz que él preside sigue "sus palabras".

También ha apuntado que Andalucía no tiene, "afortunadamente", el "nivel de deuda" de Cataluña, y al respecto ha subrayado que el Gobierno de la Junta está "trabajando para reducir la deuda", como ha conseguido "respecto al Producto Interior Bruto" (PIB), según ha valorado.

Dicho esto, el presidente andaluz ha considerado que la quita de deuda que plantea Hacienda es "un instrumento que sólo garantiza la supervivencia del Gobierno", de forma que "no se hace en beneficio de las comunidades autónomas", sino "en beneficio propio de la subsistencia en el Gobierno" de Pedro Sánchez.

RECLAMACIÓN DE UN NUEVO MODELO DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

También ha apuntado que esa quita a Andalucía no le supone "dinero constante y sonante", y ha apostillado que, frente a ello, la Junta lo que quiere es que se promueva "un modelo de financiación autonómica" como "el que pidió" Montero cuando era consejera y "llevó a la tribuna del Parlamento" andaluz, una propuesta a la que el también presidente del PP-A no le quita "ni una coma", según ha remarcado para recordar en ese punto que el PP-A, entonces en la oposición en Andalucía, "votó junto al PSOE a favor de ese modelo" que defendía la entonces consejera.

En esa línea, Moreno ha retado a Montero a plantear "su modelo de financiación" para Andalucía, que aportaría a la comunidad "aproximadamente unos 4.000 millones de euros más", y ha indicado que si así lo hiciera la ministra, él la aplaudiría en "un ejercicio de coherencia".

El presidente de la Junta ha lamentado que Montero lleva "algo más de siete años en el Gobierno como responsable y titular de Hacienda, y no ha movido un dedo para lo que ella defendía como consejera" del ramo, mientras "Andalucía sigue infrafinanciada", recibiendo "1.500 millones de euros menos" al año de lo que le correspondería, de forma que "todos los años competimos en desigualdad con el resto de comunidades autónomas", según ha denunciado.

Moreno ha concluido lamentando que Montero "no ha sido capaz ni siquiera de hacer un fondo de compensación para nivelar" la financiación de una "de las comunidades autónomas peor financiadas de España, que es Andalucía", según ha zanjado.