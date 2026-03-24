Morillas ve "miedo" en Moreno y dice que Por Andalucía está "preparada para iniciar cambio que nuestra tierra necesita"

La coordinadora provincial de IU Málaga, Toni Morillas, en una imagen de archivo. - IU

MÁLAGA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora provincial de IU Málaga, Toni Morillas, ha declarado tras la convocatoria electoral de las elecciones autonómicas en Andalucía anunciada que al presidente de la Junta, Juanma Moreno, "le han entrado las prisas convocando elecciones para el próximo 17 de mayo porque tiene miedo y porque sabe que su modelo hace aguas por todos lados, porque está dejando a las familias trabajadoras absolutamente desamparadas". Además, ha asegurado que Por Andalucía "está preparada para iniciar el cambio que nuestra tierra necesita".

Morillas ha señalado que Moreno "es consciente de que la situación de guerra provocada por Trump, y aplaudida por los dirigentes del Partido Popular, va a tener un impacto directo en la economía andaluza y en nuestra tierra, algo que va a afectar muy mucho a la percepción del Gobierno andaluz".

Asimismo, ha criticado que "hoy mismo hemos tenido un claro ejemplo de las políticas del Partido Popular en Andalucía. Moreno ha entrado en campaña electoral desahuciando a 62 familias con 180 niños y niñas en Manilva".

También Morillas ha criticado que "ese es su modelo, el de proteger a los fondos buitres, a los que especulan con la vivienda, mientras deja en la puñetera calle a las familias humildes".

"Por eso este 17 de mayo tenemos que movilizarnos y tenemos que hacerlo en defensa propia, porque lo que está en juego el 17M es si Andalucía continúa poniéndole la barra libre a especuladores y rentistas o se pone en el centro cuidar a la gente trabajadora y garantizar sus derechos. No puede haber otra prioridad que la de garantizar el bienestar, que la de garantizar el derecho a vidas dignas, felices y con derechos de la mayoría social", ha subrayado.

De igual modo, la coordinadora provincial de Izquierda Unida en Málaga ha apuntado que "por mucho dinero público que Moreno esté gastando en propaganda por tierra, mar y aire, todo el mundo sabe lo que han supuesto para los andaluces y para las andaluzas estos ocho años de gobierno del PP en Andalucía".

"Ha supuesto el desmantelamiento de la sanidad pública, el que haya una atención primaria y unas urgencias absolutamente colapsadas, el incremento de las listas de espera, el recorte en los recursos de atención especializada en la educación pública, el incremento de las listas de espera en la atención a nuestros mayores y a las personas dependientes y una vulneración sistemática del derecho a la vivienda, que está provocando un incremento absolutamente desmesurado de los precios del alquiler, acompañado de la turistificación y de la expulsión de los vecinos y de las vecinas de las ciudades de nuestra provincia", ha señalado.

Por último, Morillas ha incidido en que "nosotras estamos preparadas y tenemos un proyecto político, Por Andalucía, levantado desde abajo, tenemos al mejor candidato, Antonio Maíllo, y, sobre todo, tenemos la firmeza y la determinación de poner toda la carne en el asador".

"Todas nuestras asambleas, nuestras militantes, van a trabajar para lograr que el próximo 17M sea el inicio del cambio que nuestra tierra necesita", ha concluido.