Muere un hombre de 44 años en un accidente de tráfico entre una moto y un coche en Benahavís (Málaga)

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Centro de Emergencias Sanitarias 061.
Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Centro de Emergencias Sanitarias 061. - EMERGENCIAS 112 ANDALUCÍA - Archivo
Europa Press Andalucía
Publicado: sábado, 10 enero 2026 20:48
Seguir en

BENAHAVÍS (MÁLAGA), 10 (EUROPA PRESS)

Un hombre de 44 años de edad ha muerto este sábado a causa de un accidente de tráfico entre una moto y un coche en la localidad malagueña de Benahavís.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, el accidente se ha producido en la carretera A-397 sobre las 16,00 horas, cuando los dos vehículos han colisionado en el kilómetro 28.

Al lugar ha acudido un helicóptero del Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud, junto con el equipo médico de Ronda (Málaga), y efectivos de Guardia Civil y Policía Local.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado