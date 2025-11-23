Muere un hombre un 44 años atropellado esta madrugada en Rotonda de Suárez, en Málaga capital

Archivo - Foto de archivo de ambulancias del 061 en Andalucía. - EMERGENCIAS 112 - Archivo

MÁLAGA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 44 años de edad ha fallecido en la madrugada de este domingo tras ser atropellado por un coche en la calle Rotonda de Suárez en Málaga, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía en una nota.

El suceso se produjo a la 1,15 horas de la noche, cuando un testigo alertó al Teléfono de Emergencias 112 de un atropello a un peatón en la calle Rotonda de Suárez. Según detallaba el particular, el hombre quedó tumbado en la acera tras el golpe "gravemente" herido.

Desde el centro coordinador se activó a Policía Local y Nacional, así como a los servicios sanitarios del 061, que no pudieron hacer nada por salvar la vida del peatón, un hombre de 44 años de edad que falleció en el mismo lugar del accidente.