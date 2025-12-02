Muere un hombre en un accidente entre una furgoneta y un camión en Casarabonela (Málaga)

Archivo - Coche de la Guardia Civil de Tráfico. - 112 - Archivo

MÁLAGA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 54 años ha muerto este martes en un accidente de tráfico entre una furgoneta y un camión en la localidad malagueña de Casarabonela, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El siniestro se ha producido en la carretera A-357 sobre las 06.08 horas, cuando han colisionado por causas que se investigan los dos vehículos implicados en el kilómetro 36.

De inmediato, al lugar se han desplazado efectivos de Bomberos del Consorcio Provincial de Málaga para liberar a la víctima atrapada, junto con Guardia Civil y los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud.