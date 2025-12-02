Trasladados al hospital dos hombres tras la colisión entre un turismo y una furgoneta en la A-7 en Antas (Almería)

Uno de los vehículos siniestrados. - BOMBEROS DEL LEVANTE

ALMERÍA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 56 años y otro joven de 19 han sido evacuados al Hospital de La Inmaculada de Huércal-Overa (Almería) tras sufrir un accidente de tráfico en la A-7 a su paso por Antas debido al alcance entre un turismo y una furgoneta.

Fuentes del servicio unificado de emergencias 112 Andalucía han indicado a Europa Press que el accidente ha tenido lugar a las 17,35 horas de este lunes en el kilómetro 700 de la mencionada vía, sentido Murcia.

Así, se dio aviso a Guardia Civil, a servicios sanitarios y a Bomberos del Levante, que tuvieron que actuar para cortar la chapa de un vehículo y poder excarcelar a uno de los dos heridos, que había quedado atrapado.

Los bomberos han confirmado que se practicó la excarcelación del vehículo, que además obstaculizaba la vía. Así, el hombre pudo ser atendido por los servicios sanitarios toda vez que la vía quedó restablecida ya con la entrada de la noche.