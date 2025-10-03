Muere el joven de 25 años herido en el tiroteo de este viernes en Marbella (Málaga)

Archivo - Vehículos de la Policía Nacional, en una imagen de archivo. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MÁLAGA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El joven de 25 años que resultó herido tras recibir un disparo este viernes por la tarde en el municipio malagueño de Marbella ha fallecido finalmente en el Hospital Costa del Sol, donde fue trasladado. En relación con los hechos, una persona ha sido detenida.

El suceso ha tenido lugar sobre las 14,35 horas, según ha informado el sistema Emergencias 112 Andalucía, que ha precisado que los alertantes indicaban que habían disparado a una persona en el citado municipio.

Al parecer, según los alertantes, el presunto autor habría huído en un vehículo y había una persona herida. De inmediato, hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Local de Marbella, de la Policía Nacional y servicios sanitarios.

El herido fue trasladado al Hospital Costa del Sol, en Marbella, donde finalmente ha fallecido, según han confirmado fuentes sanitarias.

Por otro lado, otras fuentes cercanas a la investigación consultadas han confirmado que el detenido en relación con los hechos, un hombre de origen sueco, fue interceptado al huyendo en un vehículo.