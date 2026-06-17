Muere un menor de tres años caído en la piscina en un cortijo en Periana (Málaga)

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MÁLAGA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un menor de tres años ha fallecido en la mañana de este miércoles tras caer a una piscina en un cortijo en Periana (Málaga), según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El Teléfono de Emergencias 112 recibió, a las 08,30 horas, un aviso de socorro por un menor caído a la piscina en un cortijo. De inmediato, se activó al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, que llegó a desplazar el helicóptero sanitario, a la Guardia Civil y a la Policía Local.

A pesar de los esfuerzos de los operativos, no se ha podido hacer nada por salvar la vida del menor. Por el momento, se desconocen las circunstancias en las que se ha producido el suceso.