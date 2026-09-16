Muere tras sufrir una caída mientras construía un muro en Ronda (Málaga)

Archivo - Un coche de la Policía Nacional (CNP). - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MÁLAGA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 65 años ha muerto este miércoles tras sufrir una caída mientras construía un muro en la localidad malagueña de Ronda, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta.

El suceso se ha producido en una finca, ubicada en el camino Carril del Cuco, próximo al polígono industrial El Fuerte, sobre las 10,05 horas.

Los compañeros de la víctima han alertado de los hechos y han solicitado ayuda para el afectado, al que estaban practicando los ejercicios de reanimación cardiopulmonar.

Al lugar se han desplazado efectivos de Policía Nacional, junto personal del Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud, que tan solo ha podido certificar su defunción.

Desde el 112 han indicado que según fuentes de Policía Nacional, el hombre estaba realizando labores de construcción de un muro de tres metros de altura, por lo que se ha activado el protocolo judicial para esclarecer las circunstancias del siniestro. Además, se ha alertado a Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales.