Municipios del litoral de Málaga registran una veintena de incidencias provocadas por fuerte viento

Árbol caído en una localidad de Málaga. - AYUNTAMIENTO BENALMÁDENA

MÁLAGA 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

Varios municipios del litoral de la provincia de Málaga han registrado en la mañana de este martes una veintena de incidencias a causa de fuertes rachas de viento, según han confirmado desde Emergencias 112 Andalucía, sin que haya constancia de heridos por el momento.

Así, según han precisado desde el 112 a Europa Press, estas incidencias se refieren a caídas de ramas, árboles, alumbrados navideños o elementos del mobiliario público y se han registrado sobre todo en las localidades malagueñas de Marbella y Vélez-Málaga.

No obstante, han apuntado que también se han registrado incidencias del mismo tipo en otras localidades de la Costa del Sol, como son Benalmádena, Estepona o Torremolinos.

La Agencia de Meteorología mantiene activado el aviso amarillo por fuertes vientos y fenómenos costeros desde la medianoche y hasta las 18.00 horas de este martes en las zonas costeras de la provincia.