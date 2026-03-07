Los municipios de la Serranía de Ronda recuperan el normal abastecimiento de agua tras los problemas durante el temporal

Vecinos de casi una decena de municipios de la Serranía de Ronda han tenido que consumir agua embotellada durante varios días debido a la turbidez del agua potable causada por el tren de borrascas que afectó con fuerza a la comarca. - FB AYUNTAMIENTO DE BENAOJÁN

MÁLAGA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los municipios malagueños de la comarca de la Serranía de Ronda ya recuperan, en su gran mayoría, el normal abastecimiento de agua potable toda vez que esta ya es apta para el uso y consumo tras los problemas registrados durante el tren de borrascas que afectó con fuerza a la zona y que impidió su uso debido a la turbidez que presentaba. En varias localidades se tuvo que tomar la determinación de repartir agua embotellada entre los vecinos.

Así, el municipio de Cortes de la Frontera --en el Valle del Guadiaro y limítrofe con la provincia de Cádiz-- ha sido el último en anunciar este pasado viernes en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, que el agua ya es apta en esta localidad donde los problemas con la turbidez se detectaron el 7 de febrero y, por tanto, se han prolongado durante un mes.

"Según el informe emitido por el Agente de Salud Pública del Área de Gestión Sanitaria Serranía de Málaga, con fecha 5 de marzo de 2026, tras el seguimiento analítico realizado y comprobar que el parámetro de turbidez se encuentra dentro de los valores establecidos en distintos puntos de la red de abastecimiento, el agua distribuida en el municipio ha sido calificada nuevamente como apta para el consumo humano tanto para Cortes de la Frontera como para la Estación de Cortes", reza el comunicado del Ayuntamiento.

Por otra parte, Jimera de Líbar también recuperó el normal abastecimiento de agua potable ya sin problemas de turbidez el pasado 27 de febrero según el bando municipal difundido por el Ayuntamiento, y en el que se daba cuenta de que las analíticas realizadas eran favorables. Esta localidad había prohibido el uso del agua debido a su turbidez desde el 8 de febrero.

Otra localidad de la Serranía de Ronda que ya ha dejado de repartir agua embotellada ha sido Igualeja --precisamente el municipio donde nace el río Genal--. La restricción se levantó el pasado 16 de febrero mediante un bando municipal. Igualeja ha estado once días con restricciones en el uso del agua.

De otra parte, Benaoján, uno de los municipios de la Serranía más afectados por el tren de borrascas aún mantiene una "calma tensa", ya que según ha informado el alcalde, Guillermo Becerra, a Europa Press, "la turbidez ya está dando 'cero', pero tenemos que estar tres días mandando análisis".

Situación similar, pero ya definitivamente resuelta, es la de localidad de Serrato entre las comarcas de la Serranía y de Guadalteba, donde según información publicada en sus redes por el Ayuntamiento, los días 23, 24 y 25 de febrero se recogieron muestras de agua de consumo para realizar los tres análisis obligatorios para medir la turbidez del agua potable, y estos han dado como resultado que se está dentro de los parámetros.

"Debido a esta situación es cuando hemos decidido, desde el Ayuntamiento, no repartir más botellas de agua de los comercios locales", señalan.

Cabe recordar que en todos estos municipios afectados por la prohibición del uso y consumo del agua de abastecimiento debido a su turbidez durante el tren de borrascas, la organización Cruz Roja, los cuerpos municipales de Protección Civil, los comercios locales e incluso el cuerpo militar de La Legión se han volcado con su colaboración en el reparto de agua embotellada entre los vecinos.