El Mupam de Málaga inaugura este martes el estreno del programa 'Miradas en movimiento' con una obra de Sergio Prego

MÁLAGA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Museo del Patrimonio Municipal (Mupam) de Málaga estrena un programa expositivo en el que la obra audiovisual es, por primera vez en este espacio, protagonista única. 'Miradas en movimiento' es el título de este nuevo proyecto que ofrece proyecciones de piezas audiovisuales en la pasarela que conduce a La Coracha.

Cuatro de las cinco obras que conforman este programa pertenecen a la colección contemporánea del patrimonio artístico del Ayuntamiento de Málaga y la quinta es una videoinstalación del artista Juan Carlos Robles, cedida para este proyecto por el propio autor. La obra de Sergio Prego 'Tetsuo, Bound to Fall' (1998) inaugura este ciclo este martes 9 de abril. Las proyecciones pueden verse de forma permanente en el horario de apertura del Mupam.

La concejala delegada de Cultura y Patrimonio Histórico, Mariana Pineda, ha presentado este lunes el programa, que subraya "la importancia de las creaciones audiovisuales como las disciplinas artísticas, junto a la fotografía, de mayor relevancia en los siglos XX y XXI", según ha valorado el Consistorio en un comunicado. 'Miradas en movimiento' invita al público a ver y a reflexionar en torno a piezas que, bien sea por la técnica empleada o por los temas que aborda, "interpela y hace partícipe al espectador".

Además de 'Tetsuo, Bound to Fall' (1998) de Sergio Prego, otras obras dentro del ciclo son 'On the Edge of the Visual Field' (2003) de Mireya Masó; 'Cuerpo extraño' (2004) del grupo artístico Davidelfín; 'Hablando al mundo' (2023) de Juan Carlos Robles; y 'Ruth, made in Musac' (2004) de Ruth Gómez. Desde el Consistorio han señalado que este ciclo "persigue dar a conocer y poner en valor la colección audiovisual municipal".

El programa comienza el 9 de abril y la primera de las proyecciones se podrá ver hasta el 26 de mayo. Posteriormente, le seguirá la pieza de Masó, que se exhibirá durante los meses de junio y julio, para dar paso a continuación a la creación de Davidelfín, que estará en este espacio hasta el 8 de septiembre. La videoinstalación de Robles, cedida por el artista sevillano residente en Málaga, se proyectará desde el 17 de septiembre hasta el 17 de noviembre y, para completar este primer ciclo, desde el 26 de noviembre al 14 de enero de 2025, estará expuesta la primera obra audiovisual de la artista vallisoletana Ruth Gómez.

Según la biografía recogida por el Ayuntamiento, Sergio Prego (Donostia-San Sebastián, 1969) es un artista que ha experimentado con los límites de la escultura, las nociones del tiempo y el espacio, para crear un conjunto de obras artísticas que reflexionan sobre la dimensión del cuerpo en interacción con su entorno.

En concreto, la obra que inaugura el programa 'Miradas en movimiento' está inspirada en la película de 'Tetsuo: The Iron Man' (1989)', del director japonés Shinya Tsukamoto. Prego se representa a sí mismo como un súper héroe "decadente" que sobrevuela los suburbios de Bilbao. A través de 40 cámaras fotográficas dispuestas en círculo para capturar distintos ángulos de visión, el artista edita cada secuencia para revelar situaciones "que desafían las leyes de la física, creando una experiencia que altera la percepción del espacio y el tiempo".

Además del ciclo 'Miradas en Movimiento', llega al Mupam la obra de Teresa Serrano (Ciudad de México, 1936), "una de las creadoras más relevantes de Latinoamérica". El museo proyectará a partir del 9 de abril y hasta el 26 de mayo, en su sala de exposiciones temporales, su primer trabajo audiovisual 'Siempre el pasto del vecino es más verde' (1997), video estrenado en la Bienal de la Habana de 1997 y ese mismo año en la Bienal de Johannesburgo, en Sudáfrica.