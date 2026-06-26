El Museo Carmen Thyssen Málaga presenta las 'Noches Coanfi en el Thyssen' con diversas actividades - MUSEO CARMEN THYSSEN MÁLAGA

MÁLAGA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Museo Carmen Thyssen Málaga y Coanfi, empresa del sector de la construcción, han renovado un año más su acuerdo de colaboración para ofrecer un verano de actividades en el Museo. Las 'Noches Coanfi en el Thyssen', en este 2026, acogerán aperturas gratuitas nocturnas, visitas guiadas y teatralizadas y música en directo en los meses de julio y agosto.

Durante los cinco jueves del mes de julio --2, 9, 16, 23 y 30-- y los dos primeros de agosto --6 y 13--, el Museo Carmen Thyssen Málaga abrirá de forma gratuita entre las 20,00 y las 23,00 horas para todo el público.

Durante esas horas, los visitantes podrán acceder a la Colección permanente, al yacimiento arqueológico, así como a las tres exposiciones temporales que alberga el Museo en la actualidad: 'Archipiélago. Cartografía imaginaria de la Colección Suñol Soler (1960-1980)', en la Sala de Exposiciones Temporales; 'Los Ribalta y el barroco naturalista', en la Sala Noble; y 'Manuel Franquelo. El lenguaje de las cosas', en el Espacio ArteSonado.

Además, durante ese horario extraordinario también permanecerán abiertas tanto la cafetería como la tienda del Museo, estando el patio ambientado con música de jazz en directo, han indicado desde el Museo en un comunicado.

Para cada uno de estos jueves nocturnos se han programado tres visitas guiadas a la exposición temporal 'Archipiélago. Cartografía imaginaria de la Colección Suñol Soler (1960-1980)'. Estas citas serán a las 20,15, 20,50 y 21,30 horas y también son de carácter gratuito. Los interesados podrán inscribirse directamente en taquilla al llegar al Museo cada jueves.

De la mano de los guías, las personas que lo deseen podrán hacer un variado recorrido por la colección de Josep Suñol Soler, una de las más importantes de España en arte del siglo XX, con obras de Picasso, Miró, Andy Warhol, Braque, Miralles o Tàpies, entre otros.

FLAMENCO

Una de las novedades de la edición de 2026 es la celebración de dos espectáculos de flamenco, programados para los viernes 10 y 31 de julio. Bajo el título 'Flamenco. Vuelta a las raíces' se propone un viaje por la esencia del flamenco a través de sus palos más representativos: desde la profundidad del martinete hasta las festeras bulerías, pasando por tangos, alegrías, el repique de la castañuela o los ecos de un solo de pies acompasado.

El Museo contará para ello con la Compañía flamenca Antonio de Verónica y Saray Cortés, un consolidado grupo que, desde su nacimiento en 2005, ya ha compartido tablaos con Canales, La Farruca, Estrella Morente, Antonio El Pipa o Farruquito, entre otros.

Para asistir a estas veladas flamencas, que comenzarán a las 21,00 horas, será imprescindible adquirir una entrada online a través de la web del Museo y sus precios oscilan en función de la zona.

VISITAS TEATRALIZADAS A 'LOS RIBALTA Y EL BARROCO NATURALISTA'

Por otro lado, durante el mes de julio, el Museo ofrecerá una serie de visitas teatralizadas a la exposición temporal 'Los Ribalta y el barroco naturalista', que acoge la Sala Noble del Palacio de Villalón. En concreto, estas visitas comenzarán a las 20,30 horas los días viernes 3, sábado 4, viernes 17 y viernes 24 de julio.

En ellas, los actores de la Compañía Eventos con Historia adentrarán a los inscritos en el mundo del barroco y del universo creativo de la familia Ribalta, protagonista de esta muestra que podrá visitarse hasta el 4 de octubre.

Las personas interesadas deberán inscribirse previamente en la página web del Museo. El precio de cada visita teatralizada es de 24 euros para el público general, y los Amigos del Museo tienen un precio reducido de 20 euros. Quienes adquieran la entrada, además, podrán acceder de manera libre al Museo durante la jornada en que se celebre la visita.