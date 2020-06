El Museo de la Ciudad de Fuengirola reabrirá el 25 de junio con la exposición 'Odiseo' de José María Córdoba

FUENGIROLA (MÁLAGA), 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Museo de la Ciudad de Fuengirola (Málaga) reabre sus puertas el 25 de junio con la exposición 'Odiseo' de José María Córdoba, una muestra que se iba a inaugurar el 20 de marzo pasado pero que fue aplazada por la crisis sanitaria del COVID-19, y que está compuesta por 40 obras de mediano y gran formato que se podrán contemplar hasta el 20 de septiembre.

La fuente de inspiración de esta muestra son dos clásicos de la literatura universal como la Odisea de Homero y el Ulises de James Joyce, pero no como ilustración de los textos sino como una obra paralela a ellos, según ha indicado el propio artista.

José María Córdoba ha admitido que han tenido que "reilusionarse" ya que suspender la exposición, "después de dos años preparándola y cuando ya estaba todo organizado, fue un palo muy fuerte, pero ahora renacemos como el ave fénix y nos reinventamos, yo creo que con más fuerza, porque este tiempo también ha servido para reflexionar".

Sobre la propuesta artística, Córdoba ha explicado que es un proyecto que surge de la lectura del Ulises de James Joyce: "En Fuengirola se celebra el Bloomsday, donde la colonia irlandesa el 16 de junio se reúne en la playa de Los Boliches para leer fragmentos del Ulises y ahí tuve una primera toma de contacto con el tema".

De forma paralela, ha continuado, estuvo en Dublín invitado por unos coleccionistas irlandeses y allí siguió la ruta: "Vi las esculturas que hay de Joyce en la calle y empezó a fabricarse un círculo que me iba atrapando para desarrollar una idea, que se centra en el tránsito, el viaje, el deambular, la belleza del camino, no del final; yo descubro que no basta con conocer, lo importante es sentir y ahora lo estamos viendo más que nunca".

Tras leer la obra de Joyce se atrevió con la Odisea de Homero "porque es el germen del Ulises, y voy desarrollando una obra pictórica paralela a la lectura de estos libros". "Pero no ilustrándolas, sino cómo va influyendo el sentir de la lectura sobre mi pensamiento para desarrollar la obra y el resultado está en esta exposición a la que tengo mucho cariño y espero que sea disfrutada por el público, porque he puesto toda la carne en el asador, todo lo que sé está ahí. Son 20 lienzos grandes y 20 dibujos de formato grande", ha relatado.

José María Córdoba es licenciado en Bellas Artes, Primero de su promoción y Premio Nacional Fin de carrera. Entre sus galardones está el Primer Premio de Dibujo de la Dirección General de Bellas Artes y Primeros Premios de Grabado del Certamen Andaluz de Artes Plásticas y del Ateneo y Universidad de Málaga. Esta especialidad, el grabado, es otra faceta del artista como docente, ya que lleva más de 30 años impartiendo clases en la Casa de la Cultura de Fuengirola para la formación de nuevos grabadores.

Su obra ha sido expuesta en numerosas capitales como Paris, Copenhague, Berlín, Ámsterdam, Barcelona y Sevilla, habiendo realizado una exposición antológica en el Museo Municipal de Málaga.

No solo se expresa Córdoba en la pintura y el grabado también realiza esculturas en bronce y proyectos urbanos como el monumento a Hans Christian Andersen en Málaga o la escultura paisajística 'El bosque del arco iris' en el Parque del Sol de Fuengirola.