El Museo Picasso Málaga celebra la San Diego Comic-Con con un taller del dibujante Pepo Pérez

MÁLAGA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Museo Picasso de Málaga organiza con motivo de la San Diego Comic-Con, que se celebrará en la ciudad de Málaga desde este jueves hasta este domingo, un taller sobre cómic impartido por el experto y profesor de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Málaga (UMA), Pepo Pérez.

Este taller, que está dirigido a adultos, sobre dibujo y cómic lleva el nombre de 'Te-veo Picasso' tendrá lugar el próximo sábado desde las 10.00 hasta las 14.00 horas en las instalaciones del museo, según han informado en una nota, en la que han precisado que las inscripciones ya están abiertas en su página web.

Así, esta actividad estará dirigida por el reconocido dibujante, ilustrador y profesor universitario Pepo Pérez, quien propone un recorrido práctico y creativo a partir de la obra de Pablo Picasso expuesta en el Museo Picasso Málaga.

A través del taller, los participantes explorarán las claves del lenguaje del cómic: diseño de página, técnicas de dibujo, uso del blanco y negro frente al color, recursos narrativos como bocadillos o metáforas visuales, entre otros aspectos.

Además de dibujar, los participantes tendrán ocasión de aproximarse a la historia de este medio de expresión hasta llegar a Picasso y su faceta de dibujante y creador gráfico.

Entre los trabajos de Pepo Pérez figura la coautoría de las novelas gráficas 'El Vecino', junto a Santiago García, obra traducida al francés por DargaudÉditeur y adaptada en formato de serie por 'Netflix' entre 2019 y 2021.

También ha colaborado con medios como 'Rockdelux', 'El País', 'El Periódico de Catalunya', 'Tinta Libre', 'NSLM', 'El Manglar' o 'El Estafador', entre otros.

Este taller tiene un precio de 30 euros, que incluyen todos los materiales necesarios para sus actividades y las inscripciones están ya disponibles en la página web del museo. Con esta iniciativa, el Museo Picasso Málaga refuerza su programación educativa y cultural, conectando la obra del genio malagueño con lenguajes artísticos contemporáneos como el cómic.