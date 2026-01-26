El Museo Picasso Málaga inaugura la exposición 'Elena Asins. Antígona' este próximo jueves

Archivo - La programación de 2026 del MPM se abre con 'Elena Asins. Antígona', una muestra dedicada a una figura clave del arte conceptual español, reconocida por su rigor formal y su exploración de los lenguajes matemáticos, poéticos y visuales. - MUSEO PICASSO MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Museo Picasso Málaga reanuda los actos previstos de cara a la presentación de su próxima exposición temporal, 'Elena Asins. Antígona', aplazados la semana pasada en señal de respeto por el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz y en adhesión al luto nacional. Así, los actos de inauguración de 'Elena Asins. Antígona' tendrán finalmente lugar este jueves 29 de enero a las 20 horas.

Desde el museo han señalado en un comunicado que las personas invitadas a la inauguración podrán utilizar la invitación para este mismo jueves 29 de enero, en el que también se celebrará la rueda de prensa a las 12 horas en el auditorio Christine Ruiz-Picasso.

La exposición, que se mostrará al público desde el viernes 30 de enero, estará en las salas temporales hasta el próximo 3 de mayo de 2026. Actualmente el Museo está abierto en el horario habitual de invierno, de 10 a 18 horas, con último acceso media hora antes del cierre.

'Elena Asins. Antígona' reunirá en el Museo Picasso Málaga dos de las obras del último ciclo creativo de la artista conceptual española, coincidiendo con el décimo aniversario de su fallecimiento.

Tragedia clásica, abstracción geométrica y crítica ética se entrelazan en un discurso visual de gran potencia simbólica, que muestra la radicalidad intelectual y formal que definió a Asins. A través de la escultura Antígona y la pieza audiovisual Hemón, la artista reflexiona sobre los límites del lenguaje, la lógica extrema y la resistencia frente al poder.