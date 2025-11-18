El Museo Picasso Málaga vincula la cerámica del genio malagueño y la de Miquel Barceló en una muestra en Almería y Cádiz

Ubicadas en los contextos arqueológicos de Almería y Cádiz, las obras cerámicas de Pablo Ruiz Picasso y Miquel Barceló dialogarán con vasijas neolíticas, ánforas fenicias y romanas, lozas islámicas y fragmentos de milenios de historia - MUSEO PICASSO MÁLAGA

Tras el éxito de público y crítica de la exposición 'Reflejos. Picasso x Koons en Granada' el pasado año, el Museo Picasso Málaga (MPM) presenta ahora 'Reflejos. Picasso x Barceló', un nuevo proyecto que se inaugurará en el Museo de Almería (16 de diciembre de 2025 - 15 de marzo de 2026) y posteriormente se exhibirá en el Museo de Cádiz (25 de marzo - 28 de junio de 2026).

Así lo ha dado a conocer el MPM en un comunicado en el que detalla que más de un centenar de obras de Pablo Picasso, Miquel Barceló y piezas de las colecciones arqueológicas de los dos referidos museos andaluces pondrán en diálogo estilos y épocas, tejiendo un encuentro atemporal que enlaza tradición e innovación, memoria y modernidad.

'Reflejos. Picasso x Barceló' es un proyecto concebido y realizado en colaboración con Miquel Barceló, el Museo Picasso Málaga y la Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso, con el Patrocinio de la Fundación Unicaja y la colaboración de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.

La peculiaridad de este nuevo proyecto expositivo es que pone en diálogo a Pablo Picasso y Miquel Barceló a través de uno de los medios artísticos más antiguos y universales: la cerámica. Sus obras se presentan junto a las colecciones arqueológicas de ambos museos, estableciendo un cruce transhistórico en el que prácticas de modelar el barro prehistóricas, antiguas, medievales y de nuestro tiempo, encuentran un espacio común.

La exposición invitará también a reconocer en Barceló ese eco constante de Picasso: una actitud experimental, una reinvención continua desde la tradición y una voluntad compartida de diálogo con el arte antiguo y moderno.

'Reflejos. Picasso x Barceló' propone comprender la cerámica como un lenguaje universal que conecta lo útil y lo trascendente, lo cotidiano y lo simbólico. La muestra subraya la persistencia del barro como materia de memoria y experimentación, y sitúa a ambos artistas dentro de una genealogía mediterránea de creadores que, a lo largo de milenios, han transformado tierra, agua y fuego en arte perdurable.

La exposición está comisariada por Miguel López-Remiro, director artístico del Museo Picasso Málaga; Tania Fábrega, directora del Museo de Almeria; y Laura Esparragosa, directora del Museo de Cádiz.

Para Picasso, la cerámica se convirtió en un laboratorio esencial de ideas tras la Segunda Guerra Mundial. En Vallauris, descubrió en el barro un medio dúctil que le permitía unir pintura, escultura y objeto, transformando platos, jarras y vasijas en cuerpos humanos, seres mitológicos o escenas cotidianas, y enlazando con las tradiciones alfareras de Andalucía y el Mediterráneo.

Barceló, por su parte, llegó a la cerámica en los años noventa, durante su estancia en Malí. Allí aprendió técnicas ancestrales de la comunidad dogón y convirtió un accidente en revelación: la cerámica se convirtió en un territorio de exploración donde lo ritual, lo corporal y lo experimental confluyen. Sus piezas llevan inscritas las huellas del proceso físico, convirtiéndose en superficies vivas que conservan la energía del instante.

ALMERÍA Y CÁDIZ

Ubicadas en los contextos arqueológicos de Almería y Cádiz, las obras de Picasso y Barceló dialogarán con vasijas neolíticas, ánforas fenicias y romanas, lozas islámicas y fragmentos de milenios de historia.

El Museo de Almería reúne una de las colecciones cerámicas más significativas, con piezas que abarcan más de cinco mil años, desde el Neolítico hasta producciones actuales.

En el Museo de Cádiz la colección ofrece un recorrido que refleja la identidad cultural de Cádiz desde la antigüedad hasta la actualidad.