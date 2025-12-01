Nace una cría de gorila de llanura a plena luz del día y ante los visitantes en Bioparc Fuengirola (Málaga)

Nacimiento cria de gorila en Bioparc Fuengirola - BIOPARC FUENGIROLA

FUENGIROLA (MÁLAGA), 1 (EUROPA PRESS)

Bioparc Fuengirola (Málaga) ha vivido este sábado una jornada histórica con el nacimiento de una cría de gorila de llanura occidental (Gorilla gorilla gorilla), una especie catalogada en Peligro Crítico de Extinción.

El acontecimiento tuvo lugar este pasado sábado, 29 de noviembre, a las 14.50 horas, en el recinto exterior del parque y ante la atenta mirada de los visitantes, que fueron testigos de un hecho excepcional en el mundo de la zoología moderna.

El nacimiento ha sorprendido incluso al equipo técnico. "A pesar de que el área interior estaba completamente preparada para un posible alumbramiento, la hembra Wefa optó de manera natural por el exterior, bajo el sol y en un entorno que forma parte de su rutina diaria", ha indicado Jesús Recuerdo, director técnico y veterinario en Bioparc Fuengirola.

La aprobación por parte de la EAZA para esta reproducción se otorgó la pasada primavera, convirtiendo este nacimiento en un hito especialmente relevante para el programa europeo de conservación.

SEÑALES PREVIAS Y UN PARTO RÁPIDO

Desde el viernes anterior, los cuidadores y veterinarios sospechaban que el nacimiento era inminente. Wefa mostraba cambios de comportamiento, buscaba nuevos lugares para dormir y se mostraba incómoda. En la mañana del sábado, el equipo pudo observar claramente las primeras contracciones.

Tras salir al recinto exterior para comenzar su jornada habitual de enriquecimientos, el parto se desencadenó de forma rápida y natural, ante la mirada atónita de las personas que visitaban el parque.

"Para muchos visitantes, fue una escena propia del hábitat natural de los gorilas. Un regalo de la naturaleza y un momento profundamente emocionante", señalan desde el equipo técnico.

Los primeros instantes estuvieron cargados de ternura: la madre limpiando a la cría, abrazándola, olfateándola... mientras el resto del grupo se acercaba con cautela para identificar al nuevo miembro, siempre manteniendo una distancia respetuosa.

Wefa, que nació en un zoológico francés, ha presenciado numerosos partos y ya en Bioparc Fuengirola observó el nacimiento de Ekan, la otra cría del grupo. "Tiene la experiencia y el aprendizaje necesarios para cuidar muy bien de su bebé, y lo está haciendo de forma impecable desde el primer momento", ha asegurado Jesús Recuero.

Como ocurre habitualmente en primates, tras el nacimiento salió la placenta, unida al bebé por el cordón umbilical. Wefa lo rompió y consumió parte de la placenta, un comportamiento natural que aporta proteínas y energía necesarias para los primeros días de maternidad.

En las próximas jornadas, la cría comenzará a aferrarse con más fuerza al pelaje de su madre, acompañándola en sus desplazamientos con total seguridad.

SEGUIMIENTO Y MEDIDAS ESPECIALES

Durante los próximos días, el equipo de cuidadores y veterinarios establecerá medidas específicas para garantizar el bienestar de la cría y de Wefa. No interferirán en el proceso natural, pero sí observarán de forma continua aspectos clave como que la cría mame correctamente, se sujete al pelaje con suficiente fuerza o que su comportamiento evolucione de forma adecuada dentro del grupo. El objetivo es garantizar un desarrollo saludable sin alterar la dinámica natural de los gorilas.

En lo que va de 2025, solo ha nacido un gorila en toda Europa. Esta cría de Bioparc Fuengirola se convierte así en el segundo nacimiento europeo del año y el primero en España, un logro extraordinario dentro de los programas de conservación de especies gravemente amenazadas.

"Ha sido un día maravilloso para la conservación, para el equipo de Bioparc Fuengirola y para los visitantes que han podido presenciar un acontecimiento tan excepcional como el nacimiento en directo de un gorila", han destacado desde la institución.

El gorila de llanura occidental está catalogado por la UICN como En Peligro Crítico de Extinción, la categoría previa a la extinción en estado salvaje. Sus poblaciones se han reducido drásticamente debido a la caza furtiva, la pérdida de hábitat, entre otros.. Cada nacimiento dentro de los programas europeos coordinados representa un paso fundamental para asegurar la supervivencia futura de esta especie emblemática, considerada uno de los grandes iconos de la biodiversidad africana.