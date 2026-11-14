Navarro afea el "abandono" de Sánchez a Málaga, frente a inversiones a Cataluña: "Nosotros sin tren, ellos a todo tren"

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, el vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP y candidato Elías Bendodo, el presidente del PP-A, Juanma Moreno, y y la candidata al Senado Margarita del Cid en un acto. - EUROPA PRESS

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 14 (EUROPA PRESS)

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha criticado este sábado "el abandono inversor" del Gobierno de España a la provincia frente a las inversiones comprometidas por el Ejecutivo en Cataluña "por interés político" y ha hecho referencia al acuerdo cerrado esta semana por Sánchez con los nacionalistas "para destinar 1.100 millones a mejorar el Rodalies y 75 millones para actuaciones en sus carreteras". "Nosotros sin tren y ellos a todo tren", ha incidido.

Así lo ha expuesto durante un acto público en Torremolinos junto al vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP y candidato al Congreso por Málaga, Elías Bendodo, el presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, y la candidata al Senado y presidenta local, Margarita del Cid, donde ha criticado el agravio de Sánchez a Málaga y la Costa del Sol, "a quien lleva ocho años dando la espalda".

"La Costa del Sol es el mejor escaparate del abandono de Sánchez", ha abundado, al tiempo que ha apuntado "la falta de inversiones" para atajar "el colapso" de la A-7, para bonificar el peaje de la AP-7 o para mejorar la capacidad y la frecuencia del Cercanías malagueño frente a las diferentes partidas "millonarias" comprometidas en los últimos años para mejorar la movilidad en Cataluña.

Navarro ha aludido a "la asfixia fiscal" y a las "cien subidas de impuestos aplicadas por el Gobierno, los más de 80.000 millones de euros recibidos de Europa y el incremento del 69% en la recaudación estatal", por lo que ha añadido que: "por falta de dinero no será".

La dirigente 'popular', que ha recordado que Málaga se encamina hacia su sexto año consecutivo con récord de recaudación estatal, ha lamentado igualmente que el Ejecutivo de Sánchez "haya disparado la deuda un 40%".

Frente a esto, ha valorado los 350 millones invertidos por la Junta en la Costa del Sol desde 2019 y los 60 millones consignados en los presupuestos andaluces de 2027 "para que esta comarca siga avanzando", marco en el que ha agradecido a Juanma Moreno que se ponga al frente de las reivindicaciones del PP "contra el agravio y el abandono del Gobierno de Sánchez".

Una situación, ha añadido, "que revertiremos el próximo 29 de noviembre con un Gobierno de Alberto Núñez Feijóo", insistiendo en que eso sólo se consigue "votando, con esperanza e ilusión, al PP".

Por su parte, el vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP y candidato al Congreso por Málaga, Elías Bendodo, ha señalado que el PSOE "ha renunciado a Málaga en las inversiones, en el cariño a Málaga y a los malagueños", e, incluso, a hacer campaña, punto en el que reprochado a los socialistas malagueños que se fuera a Sevilla a iniciar la campaña electoral.

Ha advertido de que en estas elecciones "no se la juega el PP, se la juega España, Andalucía y Málaga" y ha subrayado la importancia de los jóvenes para garantizar el cambio.