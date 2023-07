Navarro: "Antequera afrontará el futuro con todas las garantías de éxito de la mano de un presidente serio como Feijóo"

ANTEQUERA (MÁLAGA), 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha afirmado este jueves que el municipio malagueño de Antequera "se ha convertido con el PP en el líder económico y empresarial del centro de Andalucía frente a un Gobierno que usa la sequía como arma política" y ha señalado que "este es uno de los ejemplos demoledores de lo que ha supuesto para un municipio, e incluso para toda la comarca, cambiar de un gobierno socialista a uno del PP".

También ha asegurado que "Antequera afrontará el futuro con todas las garantías de éxito de la mano de un presidente serio y fiable como Alberto Núñez Feijóo, que mire a los ojo a los españoles y no les mienta".

Así lo ha señalado en un acto en Antequera junto con el coordinador general del PP y candidato número 1 al Congreso por el PP de Málaga, Elías Bendodo, y el alcalde del municipio, Manuel Barón.

Navarro, tras recordar que esta ciudad estaba "prácticamente en bancarrota", ha subrayado la "apuesta" de Barón por materias como el turismo, el patrimonio y el deporte, entre otros.

"Todo ello gestionado de manera eficaz y transparente, con honestidad", ha manifestado, al tiempo que ha recordado que Antequera "fue una de las ciudades que llevaron en volandas a Juanma Moreno a San Telmo y ahora hará lo mismo con Feijóo, al que todos los españoles necesitamos en la Moncloa lo antes posible".

En este punto, Navarro ha recordado algunas de las inversiones de la Junta, presidida por Juanma Moreno, como el puerto seco "que, tras 15 años de abandono, ya se está ejecutando la primera fase de urbanización, con un presupuesto de 34,7 millones"; el Museo de los Dólmenes, "que se inauguró 30 años después del inicio de las obras" y es "otro ejemplo de la desidia socialista"; o la declaración de Antequera como 'Municipio Turístico de Andalucía', por lo que recibe más de 200.000 euros.

También ha aludido a la mejora de los accesos en la A-7282, "que llevaba paralizada de 1999; o el impulso del nuevo centro de salud Campillo Bajo de Antequera, en el que se invertirán 2,6 millones de euros".

En este punto, ha subrayado que "ya se ha abierto un nuevo punto de urgencias en la ciudad, dando respuesta a una demanda histórica de los antequeranos" y ha indicado que la Junta "ha destinado diez millones de euros en la última legislatura al Área Sanitaria Norte de Málaga-Antequera".

La dirigente 'popular' ha valorado también "la actuación de la Diputación, que ha realizado pagos a Antequera por valor de 7,5 millones desde el año 2019" y ha puesto en marcha actuaciones "fundamentales", como el nuevo parque de bomberos, con un presupuesto de 2,4 millones de euros.

CRITICA QUE "EL GOBIERNO DE SÁNCHEZ NI ESTÁ NI SE LE ESPERA"

"Todas las infraestructuras importantes las han ejecutado gobiernos del PP; el Gobierno de Sánchez ni está ni se le espera", ha lamentado Navarro, que ha incidido en el caso del trasvase de Iznájar.

Al respecto, ha afirmado que "sólo tiene que autorizarlo y la Junta de Juanma Moreno se compromete a asumir los 50 millones que cuesta" y ha criticado que el Ejecutivo central "esté lastrando el crecimiento y desarrollo de Antequera".

Por último, también ha tenido palabras de recuerdo para Miguel Ángel Blanco y para José María Martín Carpena, ya que en estos días se conmemoran sus asesinatos a manos de la banda terrorista ETA. "No los olvidamos y no olvidamos. Por eso no aceptamos pactos con sus herederos y también por eso pedimos el voto: para devolver la decencia al Gobierno de España", ha concluido.