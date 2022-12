ALHAURÍN DE LA TORRE (MÁLAGA), 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha destacado que la formación provincial "ha demostrado no tener techo, no tener límites, sobre todo después de las últimas elecciones autonómicas", afirmando que "somos un partido de gente normal, sin etiquetas, que lo único que quiere es mejorar su tierra".

Así lo ha expuesto este viernes durante la comida de Navidad de la formación provincial junto al coordinador general del PP, Elías Bendodo, y el alcalde de la localidad malagueña de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, incidiendo en que "el pasado 19J se demostraron muchas cosas, se rompieron muchos moldes, porque tenemos un gran aval: el trabajo bien hecho y la gestión al frente de las administraciones en las que gobernamos".

El acto, que ha congregado a más de 400 personas, ha servido como marco para reivindicar que "no es casual que Málaga y su área metropolitana se haya convertido en una de las zonas más pujantes de España", ha subrayado Navarro, valorando que "en eso tiene mucho que ver la gestión del PP y, sobre todo, que nosotros no cargamos con mochilas de otros".

"Nuestra única mochila es Málaga y lo que necesitan los malagueños y de ahí nadie nos va a mover", ha manifestado la presidenta provincial, abundando en que "mientras unos tienen que agotar su tiempo, sus ideas y su credibilidad, defendiendo lo indefendible como la sedición o las rebajas a los agresores sexuales; nosotros estamos centrados en construir y mejorar la vida de los malagueños, en construir nuevos hospitales y colegios, en ampliar y mejorar el transporte, en convertir a nuestra tierra en líder de exportaciones y creación de empleo".

"Y eso es precisamente lo que necesita España: un presidente como Alberto Núñez Feijóo, capaz de liderar un Ejecutivo al frente del Estado que aporte soluciones y que no cree problemas; capaz de trabajar por todos los españoles, sin distinciones y sin premisas", ha aseverado.

Navarro ha señalado entonces que "los logros nos preceden y ese es nuestro aval", apelando igualmente al afán social y solidario del PP de Málaga. "Hay muchas formas de mejorar nuestra tierra y la mejor de ellas es ayudando a quien más lo necesita; por eso, como la organización política más importante de Málaga, debemos tener un compromiso social a la altura de lo que somos".

En este contexto, la dirigente 'popular' ha valorado la labor desarrollada en torno al Diciembre Solidario del PP de Málaga, animando a los dirigentes y simpatizantes a participar a lo largo de todo este mes, "volcando el capital humano en los retos que la propia sociedad malagueña requiere o nos plantea", ha concluido.

Por su parte, el coordinador general del PP ha asegurado que "no hay un solo sitio en el que no me feliciten por ser de Málaga y por la transformación de la ciudad y la provincia", apuntando que "tenemos una gran suerte y debemos estar orgullosos del trabajo, esfuerzo y entrega en los últimos años de nuestros alcaldes, concejales, diputados".

"Toda España mira con admiración la gestión del PP en Málaga, lo que se ha transformado esta tierra y el proyecto para esta provincia", ha incidido Bendodo, quien, no obstante, ha dicho que "ni podemos ni vamos a conformarnos; no podemos dormirnos en los laureles porque quedan muchos problemas por resolver, muchas necesidades de los malagueños que atender todavía".

Así, ha recordado que "esa ha sido siempre la clave del éxito del PP: un partido al servicio de los malagueños, por y para los malagueños"; mientras que ha lamentado que "otros partidos no lo tienen tan claro".