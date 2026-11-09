Neinor Homes llevará a Simed 23 promociones con más de 2.000 viviendas de obra nueva en Málaga y Costa del Sol

Proyecto residencial Creative Homes Bulevar de Neinor Homes en Málaga - NEINOR HOMES

MÁLAGA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Neinor Homes participará en una nueva edición del Salón Inmobiliario del Mediterráneo (Simed), que tendrá lugar del 12 al 14 de noviembre en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma), con una amplia oferta de viviendas de obra nueva en la provincia. Así, la compañía acudirá con un catálogo de 23 promociones y más de 2.000 viviendas, que combina proyectos de primera residencia en Málaga capital con opciones de segunda residencia en algunos de los principales enclaves de la Costa del Sol.

A través de su estand, los visitantes podrán conocer de primera mano las características de las distintas promociones, comercializadas bajo las marcas Neinor Homes y Aedas Homes, así como recibir información sobre sus tipologías, zonas comunes, plazos de entrega y disponibilidad.

El director territorial de Andalucía Oriental de Neinor Homes, Alberto Salamanca, ha valorado que "Simed constituye un escaparate de referencia para el mercado inmobiliario de Málaga y del conjunto de Andalucía".

"Es una oportunidad para acercar a los compradores la diversidad de nuestra oferta residencial y mostrar cómo estamos contribuyendo a ampliar la disponibilidad de vivienda de obra nueva en la provincia. Contamos con proyectos que responden a distintas necesidades y momentos vitales, desde quienes buscan su primera vivienda en Málaga capital hasta quienes desean una segunda residencia en la Costa del Sol", ha señalado.

Uno de los principales protagonistas de la presencia de Neinor Homes en Simed será Creative Homes Bulevar, el proyecto residencial que la compañía desarrolla en Cortijo Merino, en el noroeste de Málaga capital.

Con un total de 429 viviendas distribuidas en tres fases y una inversión global de 121 millones de euros, este desarrollo representa una de las principales apuestas de Neinor Homes por el crecimiento residencial de la ciudad.

El proyecto contempla viviendas de entre uno y cuatro dormitorios y propone un modelo residencial que integra calidad constructiva, espacios comunes, bienestar y nuevos servicios. Su desarrollo se enmarca en la transformación de Cortijo Merino, una nueva área residencial llamada a ampliar la oferta de vivienda de obra nueva y contribuir a la configuración de un entorno urbano conectado y consolidado.

Entre sus principales elementos diferenciales destacan los más de 13.000 metros cuadrados de zonas verdes y un boulevard de 23.000 metros cuadrados, concebido como eje de actividad y encuentro vecinal, con espacios deportivos, áreas de recreación, restauración y ocio.

La promoción incorpora también un concepto de Living Club privado para sus residentes, con instalaciones orientadas al bienestar y la convivencia. La propuesta incluye piscinas exteriores e interiores, spa, gimnasio, espacios para yoga y meditación, zonas de coworking, salas de reuniones, gastroteca, cine privado y ludoteca, entre otros servicios.

OFERTA QUE COMBINA PRIMERA Y SEGUNDA RESIDENCIA

Junto a Creative Homes Bulevar, Neinor Homes llevará a Simed otras promociones que reflejan la variedad de su oferta residencial en la provincia. En Marbella, destaca Santa Clara Homes, un residencial de 104 viviendas de tres y cuatro dormitorios, con las últimas unidades disponibles. Se trata de una promoción ya terminada y llave en mano, dirigida al mercado de segunda residencia y situada en un entorno próximo al golf y a la costa.

Por su parte, en Estepona, la compañía presentará Etherna Homes, un conjunto residencial de 135 viviendas de una, dos y tres dormitorios distribuidas en seis edificios de baja altura. La promoción, situada en primera línea de golf, cuenta con zonas comunes y se encuentra en una fase avanzada de construcción, con entrega prevista para 2027.

También en el entorno de la Costa del Sol se encuentra Bliss Homes, un residencial de 134 viviendas en Casares con zonas comunes, situado en primera línea de golf y cuyas obras están igualmente avanzadas.

La oferta que Neinor Homes presentará en Simed, han señalado en un comunicado, se completará con una selección de promociones de su cartera comercializadas bajo la marca AEDAS Homes. Entre ellas sobresalen cuatro proyectos que muestran la diversidad de ubicaciones y tipologías disponibles.

Así, en Rincón de la Victoria, Idilia Meraki reúne nueve chalets adosados exclusivos con vistas al mar. Una propuesta de segunda residencia que se encuentra en su última fase de comercialización, con entrega inmediata y viviendas llave en mano.

En Málaga capital, Zeta Crown ofrece 137 viviendas en Distrito Z, con completas zonas comunes y orientadas a quienes buscan una primera residencia en la ciudad.

Por su parte, Unika Collection, en Estepona, amplía las opciones de vivienda de obra nueva en la Costa del Sol para el mercado de segunda residencia. A esta propuesta se suma Australy Aures II, un residencial de 73 viviendas situado en el corazón de Selwo, también en Estepona, a tres minutos de la playa y con zonas comunes.

Por último, han señalado que, con su participación en Simed, Neinor Homes "refuerza su presencia en uno de los principales encuentros del mercado inmobiliario andaluz y acerca a profesionales y potenciales compradores una oferta residencial que abarca distintas ubicaciones, tipologías y modalidades de vivienda en Málaga y su entorno".