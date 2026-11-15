Norma Vila y Anthony Oberbeck participan en los encuentros Festival de Cine Fantástico de la Universidad de Málaga

Uno de los encuentros del Festival de Cine Fantástico. - UMA

MÁLAGA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Cine Fantástico de la Universidad de Málaga ha comenzado el fin de semana con una de las jornadas más intensas de su 36 edición, que se celebra bajo el lema 'Programados para amar' en alianza con el Festival de Málaga.

Las cuatro salas del Albéniz han funcionado a pleno rendimiento, desde las sesiones matinales hasta las golfas, en un día que ha reunido las dos premières en España de esta edición --'The fertilizer home' y 'Little doors'-- y en el que Norma Vila y Anthony Oberbeck han protagonizan los encuentros, según ha informado este domingo la UMA.

Tres óperas primas se han sumado a la competición de la Sección Oficial. En primer turno se ha exhibido 'Hen', del sudafricano Nico Scheepers. Rodada en blanco y negro y hablada en afrikáans, esta propuesta de terror psicológico de pocos diálogos y atmósfera austera acompaña a un matrimonio bóer sin hijos que, tras una masacre, encuentra a un niño encerrado en un arcón y decide acogerlo. Lukas parece darles la familia que deseaban, pero una fuerza inexplicable arrastra a la locura a quienes lo quieren.

El público también ha podido votar por 'Kill me', una comedia negra firmada por Peter Warren que cruza una investigación criminal con la salud mental. Jimmy despierta en el hospital tras lo que parece un nuevo intento de suicidio, pero está convencido de que esta vez no ha tratado de hacerse daño. Con la ayuda de Margot, la operadora de emergencias que atendió su llamada, se propone averiguar si alguien quiso matarlo o si la respuesta está en su propia depresión.

Y, entre ambos pases, Norma Vila ha presentado 'Salitre', el único largometraje español a concurso de esta edición. Nagore Aranburu y Haizea Carneros encarnan a una madre y una hija en un momento delicado: Maite siente que su vida se viene abajo cuando su hija adolescente decide marcharse a estudiar fuera.

Ese miedo a perderla coincide con la aparición de una presencia extraña que se extiende por la casa y altera la relación entre ambas. Vila recurre en su debut a lo sobrenatural y al horror corporal para armar un relato en torno al síndrome del nido vacío que explora el amor maternal más posesivo y peligroso.

En el coloquio posterior, la directora ha recordado lo difícil que resulta sacar adelante un primer largometraje, un proceso en el que "tienen que alinearse todos los astros". Ha explicado que 'Salitre' ofrece una mirada distinta sobre la maternidad: más que buscar la empatía del espectador con la protagonista, propone acompañarla en un viaje hecho de errores. Entre sus referencias, ha citado el cine de Roman Polanski, 'Alien' y 'The Babadook', película de culto que ya pasó por Fancine en 2014.

Ha detallado también algunas decisiones del rodaje. Su intención era que la película tuviera un acabado artesanal, con pocos efectos digitales y con el uso de animatrónica. La baja iluminación de buena parte de las escenas ha supuesto uno de los grandes retos técnicos, una apuesta consciente que juega con la idea de que, al encender la luz, los miedos desaparecen.

AMOR

Antes, la sala 3 ha acogido el estreno en España de 'Little doors', una película de Anthony Oberbeck, que esta semana forma parte también del Jurado Oficial del festival. Se trata del primer largometraje de Oberbeck como director, que además firma el guion y la protagoniza junto a Megan Koester, su pareja en la vida real.

Es una comedia surrealista que transforma una anomalía corporal en una forma de hablar de la intimidad y del miedo a dejar entrar a otra persona en nuestra vida. Para ello, el realizador estadounidense nos sitúa en un mundo apocalíptico y extrañamente silencioso, en la que una solitaria mujer comienza una relación con un peculiar cerrajero. Cuando parece que por fin consiguen conectar, ella descubre una pequeña puerta de madera en un costado de su cuerpo, desde la que alguien golpea al otro lado.

Tras la proyección, Oberbeck y Koester han protagonizado un divertido coloquio con el público, en el que han desvelado el origen de la película. Cuando su productor le propuso hacer una cinta de terror, el cineasta le dio vueltas a la idea hasta llegar a una conclusión: pocas cosas dan tanto miedo como enamorarse. Ese temor a abrirse a otra persona es el trasfondo de la historia, que la pareja ha llevado también a su terreno personal.

Koester ha confesado que, al leer el guion, se preguntó si aquello era lo que su marido pensaba realmente de ella. Oberbeck, por su parte, ha explicado que la película nace de una duda: si, en el fondo, ella es feliz o no. "Escribo para hacer más preguntas que respuestas", ha resumido.

Además, los asistentes se han interesado también por la producción de una cinta que ha sabido resolver con ingenio sus escasos recursos. Con un presupuesto de 50.000 dólares y un equipo reducido, se rodó en la casa del productor, en Baltimore, una ciudad que, según ha bromeado el director, "ya parece en sí misma el apocalipsis".

Entre las anécdotas del rodaje, Oberbeck ha contado que las coreografías se grabaron en una sola toma, con movimientos que surgieron en ese momento "por inspiración divina". La banda sonora lleva la firma del exnovio de Megan, lo que ha provocado las risas del público.

La otra première del sábado ha sido 'The fertilizer home', ópera prima de la surcoreana Jeong Hyo-jung, que escribe también el guion y el montaje. Se ha visto por primera vez en España dentro de la Sección Informativa, tras recibir en el festival de Bucheon el premio de la Federación Internacional Méliès a la mejor película asiática.

Rituales chamánicos conviven en la gran pantalla con un conflicto familiar en una trama que denuncia la contaminación industrial en una pequeña localidad rural.

El resto de la cartelera ha mantenido el ritmo en calle Alcazabilla. En Ánima Zone se han proyectado 'Light pillar' y 'Le vertige', el primer largometraje de animación de Quentin Dupieux. Zona Iberoamericana ha sumado a su competición 'Risa y la cabina del viento' y Horror Zone ha cerrado la noche con dos sesiones de madrugada: 'Ghost in the cell', el nuevo trabajo del indonesio Joko Anwar, y 'Black sheeps'.

K-POP Y ASIAN PARTY EN TEATINOS

En el campus de Teatinos, el Contenedor Cultural de la UMA ha abierto la jornada con el concurso de K-Pop, una de las citas más multitudinarias del festival. Una veintena de participantes en modalidad individual y 22 grupos han mostrado sobre el escenario sus coreografías al ritmo de temas de grupos como BTS o BlackPink.

La vicerrectora de Cultura, Rosario Gutiérrez, ha sido la encargada de entregar los premios junto a miembros del equipo de organización de Fancine y de la asociación Misul, colaboradora del concurso. En la categoría individual, Mari(ass) se ha llevado el primer premio; Jose ha quedado en segundo lugar y Kora ha completado el podio.

En la categoría grupal, Beyou se ha hecho con el primer puesto por delante de D'Stormlight y 1team, premiado con un pack de entradas. El jurado ha querido reconocer también el trabajo de Cosmix, Perdidass y Seryph con menciones honoríficas.

El ambiente festivo se ha prolongado por la tarde con la Asian Party y las sesiones de DJ Culona, La Babie, Kerry Kota y Harendita. Un mercadillo ha acompañado ambas citas durante toda la jornada, en la que también se han celebrado los concursos al mejor outfit y al mejor maquillaje.

Por último, en el centro de la ciudad, el colectivo Daleá, formado por Patricia Florido García, Sofía Jiménez García y Victoria O. Téllez, ha propuesto una manera distinta de llegar al cine. Su acción 'Cómo llegar', organizada en colaboración con la Facultad de Bellas Artes de la UMA, es una coreografía guiada por un dispositivo de audio. Ha acompañado a los participantes, con sus propios auriculares, durante un recorrido de unos 15 minutos desde el Rectorado hasta las puertas del Cine Albéniz.