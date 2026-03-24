Una nueva actuación del Corredor Verde del Guadalhorce conecta peatonalmente núcleo urbano de Álora con el río

Una actuación del Corredor Verde del Guadalhorce conecta peatonalmente núcleo urbano de Álora con el río - DIPUTACIÓN

ÁLORA (MÁLAGA), 24 (EUROPA PRESS)

Una nueva actuación del Corredor Verde del Guadalhorce en Álora (Málaga) ha permitido crear una plataforma, para uso de peatones y ciclistas, adosada a la carretera de acceso al municipio, que discurre entre el núcleo urbano de la localidad y la estación de ferrocarril a lo largo de 1.100 metros.

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, y el alcalde de Álora, Francisco Martínez, ha visitado este martes esta actuación, que se ha realizado con la financiación de la institución provincial de 1,4 millones de euros.

La obra realizada, según un proyecto diseñado por el ayuntamiento de la localidad, ha permitido crear una plataforma ciclopeatonal mediante la ampliación hacia la margen derecha de la calzada de la A-343R, quedando separada de la misma mediante elementos de balizamiento y una barrera de seguridad de protección para ciclistas y peatones. Así mismo, cuenta con señalización horizontal y vertical.

Esta actuación se ha realizado en tres partes. Un primer tramo, de una longitud de 200 metros y una anchura variable entre 1,20 y 2 metros, arranca en la estación de Álora y llega hasta la carretera A-343R, discurriendo en parte sobre el vial urbano de acceso a la estación de Álora, y en parte por el arcén de la carretera hasta la intersección con la calle Santa Brígida.

A este le sigue un segundo tramo, de 850 metros, a lo largo de la mencionada carretera, con una anchura de 2,50 metros que parte de la intersección con la calle Santa Brígida y se compone de una estructura metálica volada adosada a la plataforma de la carretera A-343R, en paralelo al arcén de la misma. En un pequeño tramo, la estructura metálica volada se interrumpe y discurre sobre el arcén de la vía. Además, se ha realizado un mirador.

El último tramo, de unos 80 metros, se desvía de la plataforma de la carretera hasta conectar con un camino existente a la derecha de la misma. En este caso, la plataforma se ha ejecutado mediante un muro de mampostería empotrado en el terreno hasta enlazar con el camino.