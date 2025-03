La nueva ejecutiva provincial del PSOE de Málaga obtiene un respaldo del 83,5%

El ministro de Transporte dice que en el Gobierno "vamos en serio" con el tren litoral

MÁLAGA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La nueva ejecutiva provincial del PSOE de Málaga ha obtenido un respaldo del 83,5% en el congreso celebrado este domingo, en el que Josele Aguilar ha sido proclamado de forma oficial como secretario general del partido en la provincia malagueña.

En el acto de clausura, en el que ha participado también el ministro de Transporte, Óscar Puente, Aguilar ha asegurado que el PSOE de Málaga "está aquí, todos a una, dispuesto a ganar a esta derecha que está maltratando la provincia de Málaga" y ha destacado que el partido "ha vuelto a dar un ejemplo de democracia y de transparencia".

"Vamos a conjugar tres palabras: la generosidad, la integración y la unidad. Y esa es la seña de identidad de esta ejecutiva que hoy arranca", ha dicho, al tiempo que ha agradecido al anterior secretario, Daniel Pérez, "por poner el partido por encima y por delante de cualquier otra cosa". "Gracias por tu compromiso y por tu incansable trabajo", ha añadido.

Según ha incidido, "el reto que tenemos por delante es un reto hercúleo y solo lo podemos vencer si vamos unidos, si vamos todos a una. En esta tarea que tenemos por delante no sobra nadie para poder conseguir el objetivo básico que tenemos, que es recuperar la confianza mayoritaria de todos los malagueños y malagueñas".

"Hoy dejamos enterradas las etiquetas, las familias, los bandos. Hoy todos somos socialistas malagueños. Nada más. Nos conjuramos en recuperar esa confianza mayoritaria de los malagueños, nos conjuramos en volver a ganar las elecciones, en ser el partido de referencia de esta provincia de Málaga", ha manifestado.

En este sentido, ha subrayado que "la derecha sabe que si estamos unidos, que si vamos a una somos invencibles, somos una maquinaria temible".

Asimismo, Aguilar ha destacado que la nueva ejecutiva provincial "combina juventud y experiencia". "Esta ejecutiva integra capacidad de trabajo y también talento. Sí, mucho talento. Algunos y algunas de los que hoy han decidido dar el paso de integrarse en la ejecutiva, son los mejores en su materia, son referencias, son expertos reconocidos por todo el mundo. Y ahora han decidido dar ese paso adelante y apoyar a este nuevo proyecto del PSOE de Málaga", ha resaltado.

La ejecutiva cuenta con 68 miembros, entre ellos la nueva presidenta del partido, Marisa Bustinduy, que fue secretaria general en la provincia. El secretario de Organización es José Bernal y hay cuatro vicesecretarías generales, que ocupan Desiré Cortés, Antonio Yuste, Ignacio López y Mari Nieves Ramírez. La portavoz es Ana Villarejo.

Por su parte, el ministro de Transporte y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado que Aguilar "es una persona muy querida en el partido y muy capaz, estoy convencido de que no va a defraudar".

"VAMOS EN SERIO CON EL TREN LITORAL"

Puente ha aludido al tren litoral desde Algeciras hasta Nerja, "veremos si no hasta un poco más lejos", algo que, ha dicho, no es fácil de ejecutar por el número de viviendas que existe, pero ha asegurado que "vamos en serio" con este proyecto.

"Nos tiramos a esa piscina, no sin antes comprobar que tenía agua y, por tanto, lanzó un mensaje muy claro a la provincia de Málaga, el tren del litoral es posible y nosotros lo vamos a abordar, pero también les digo una cosa, que no se engañen, solamente será posible si hay una administración socialista al frente", ha aseverado el ministro, quien ha asegurado que el PP "no lo hará, como no ha hecho nunca una obra de infraestructuras importante en esta provincia".

Así, ha instado a "reflexionar por qué Málaga está así en este momento, por qué en Málaga hay un déficit de infraestructuras", como critican los 'populares', y ha considerado que la provincia es "un ejemplo paradigmático de un modelo que tiene ideología, el modelo del hiperdesarrollismo, de la nula planificación urbanística, el modelo que pensaba exclusivamente en la especulación, en el beneficio y que no hizo una previsión en materia de infraestructuras suficiente".

"Que quienes especularon, ahora que no se rasguen las vestiduras, que quienes hicieron negocio con la especulación, ahora no nos metan prisa ni nos empujen, porque ellos son los responsables de que hoy Málaga esté en esta situación. Y, una vez más, es la izquierda y el sentido común quienes tienen que venir a resolverlo", ha manifestado Puente.

Ha destacado que los socialistas traen "futuro y esperanza a Andalucía"; mientras, ha apuntado, "otros traen crispación, traen insultos, traen desesperanza, traen tristeza", y ha reconocido el papel de Magdalena Álvarez como ministra de Fomento, ya que, ha apuntado, "¿Quién trajo la alta velocidad? ¿quién amplió el aeropuerto? ¿Quién amplió el puerto? ¿quién ha ampliado y mejorado las carreteras?".

"El PSOE es el partido que pone sello a todas las mejoras que ha habido en materia de infraestructuras en la provincia de Málaga", ha apuntado el ministro, quien ha dicho al PP "que pidan, si está muy bien, pero que no empujen y sobre todo que tengan un poquito de memoria y de vergüenza también".

El socialista se ha referido también a los daños en la carretera de Ronda a San Pedro, en Marbella, y ha asegurado que "para reclamar ahí siempre está el PP", pero "cuando es a ellos a los que les toca hacer, no hay unanimidad ni hay voluntad; es decir, lo que hay es una hoja en blanco". "Está muy bien que pidan, pero está mejor que hagan", ha asegurado.