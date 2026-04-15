La nueva tarjeta gratuita 'Soy Procultura' ofrece ventajas y descuentos en las entradas y eventos de Málaga

Presentación de la tarjeta 'Soy Procultura' - MÁLAGA PROCULTURA

MÁLAGA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La empresa municipal Málaga Procultura pone en marcha este miércoles su tarjeta de socio gratuita 'Soy Procultura', un club de fidelización que permite a los ciudadanos acceder a ventajas exclusivas y formar parte activa de la vida cultural de Málaga.

A través de esta iniciativa, ya anunciada en la presentación de la temporada pasada, los usuarios pueden beneficiarse de ventajas como descuentos en entradas de los teatros municipales Cervantes y Echegaray, Cine Albéniz y Festival de Málaga y acceso a eventos exclusivos o comunicaciones personalizadas, entre otras.

Con este proyecto, Málaga Procultura da un paso más en su estrategia de transformación digital iniciada en 2023, apostando por un modelo que permite conocer mejor a su público y establecer una relación más directa y continuada.

'Soy Procultura' "no solo busca fidelizar a quienes ya asisten a los espacios culturales municipales, sino también atraer a nuevos públicos mediante una propuesta más accesible, cercana y atractiva".

"El objetivo es construir una comunidad cultural activa, que permita mejorar la experiencia del espectador, incrementar la asistencia y avanzar hacia un modelo cultural más eficiente y conectado con la ciudadanía", han explicado.

Esta tarjeta busca transformar la relación entre la cultura y la ciudadanía, convierte a los espectadores en una comunidad activa y abre la cultura a quienes aún no están dentro. Todo ello bajo el lema 'La cultura es tuya, forma parte de ella'. La tarjeta es gratuita y podrá darse de baja en cualquier momento.

DESCUENTOS Y VENTAJAS

Entre las ventajas están la preventa exclusiva de entradas con 24 horas de antelación tras la presentación en junio de la temporada 2026-2027 de Teatro Cervantes y Teatro Echegaray.

Descuentos en Teatro Cervantes y Teatro Echegaray. Estos descuentos, lanzados en forma de abonos abiertos la temporada pasada, pasarán a ser exclusivos para los socios de 'Soy Procultura'. Se aplicará un 10% por la compra de un mismo número de entradas para tres espectáculos; un 20% por la compra de cinco espectáculos y un 30% por la compra de ocho espectáculos.

En los tres tramos se podrá comprar un máximo de seis entradas por espectáculo. Los descuentos se aplicarán a los eventos de la próxima temporada que comunique Málaga Procultura de común acuerdo con las compañías.

También descuento de un euro en la programación habitual del Cine Albéniz y cambios gratuitos de entradas en forma de crédito. Newsletters personalizadas con recomendaciones culturales en función de gustos y preferencias del socio. Y acceso a invitaciones de eventos exclusivos como ensayos, preestrenos, encuentros o exposiciones.