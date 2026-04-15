PP-A afirma que "Andalucía tiene que defenderse del pasado y del bloqueo que representa la candidata fantasma Montero"

107822.1.260.149.20260415142409 El secretario general del PP-A, coordinador de campaña y cabeza de lista al Parlamento por Córdoba, Antonio Repullo, este miércoles, en Córdoba - PP-A

CÓRDOBA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP-A, coordinador de campaña y cabeza de lista al Parlamento por Córdoba, Antonio Repullo, ha manifestado este miércoles, de cara a las elecciones autonómicas del 17 de mayo, que Andalucía tiene que defenderse del pasado, del bloqueo y de la parálisis que representa la candidata fantasma" del PSOE-A a la Junta, María Jesús Montero.

En declaraciones a los medios de comunicación en Córdoba, junto al alcalde de la ciudad, José María Bellido, Repullo ha señalado que para que Andalucía "pueda seguir avanzando de la mano de políticas transformadoras y gestión responsable", los andaluces "tenemos que defendernos del pasado, un pasado que representa una candidata fantasma como María Jesús Montero".

"Tenemos que cuidar nuestro futuro", ha incidido Antonio Repullo, en relación a la importancia de "mantener esa mayoría estable que hace que proyectos transformadores sean una realidad" tanto a nivel regional como en el caso concreto de Córdoba.

De cara a la campaña electoral, ha señalado que en la misma participará tanto el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, como compañeros de otras comunidades autónomas.

Ha recordado que Feijóo ya participó, en la campaña de las elecciones andaluzas de junio de 2022, "de una manera activa, con el resultado que todos conocemos y, lógicamente, vamos a pedir a nuestro presidente nacional que nos ayude porque aquí hay muchos temas" en los que él "tiene mucho que decir", como esos asuntos ámbito nacional pero que repercuten directamente en Andalucía.

En la campaña, según ha recalcado, se va a hablar de Andalucía desde muchos puntos de vista, incluyendo lo que los compañeros nacionales tengan que decir sobre esas competencias estatales que repercuten en esta comunidad, como la seguridad, la red de transportes ferroviarios y otras inversiones. Andalucía.

"Muchas de las soluciones que necesita Andalucía nos tienen que venir del Gobierno de España, que más pronto que tarde tendrá como presidente a Alberto Núñez Feijóo y, lógicamente, queremos que nos cuente todo aquello en qué va a beneficiar un gobierno del PP a nivel nacional a Andalucía", ha señalado Antonio Repullo.

Ha añadido que lo importante es hablar de "Andalucía, de los temas que interesan a los andaluces, y que eso conlleve una participación importante por parte de la sociedad andaluza que nos lleve a lo que queremos todos y lo que quiere cree una amplia mayoría de Andalucía que es esa estabilidad, el proyecto transformador" y que la comunidad "siga avanzando al ritmo que lo está haciendo en los últimos años".

PROYECTOS EN CÓRDOBA

Durante su intervención, Repullo se ha referido a los proyectos impulsados en Córdoba, apuntando que el antiguo Palacio de Justicia en la Plaza de la Constitución del barrio de Vallellano es un elocuente ejemplo de la "gestión pública responsable del Gobierno de Juanma Moreno" y de un "uso coherente" de los fondos públicos.

"Yo era delegado del Gobierno cuando el Partido Popular llegó a la Junta de Andalucía, y nos encontramos con expedientes que llevaban 10 años metidos en parálisis y descontrol, en un desgobierno que era provocado por los gobiernos anteriores del PSOE", según ha dicho Repullo, quien ha recalcado que este edificio que es "ejemplo de gestión pública responsable y eficiente".

En ese sentido, ha recordado cómo, junto al ayuntamiento presidido por José María Bellido y con "la ayuda de la Junta de Andalucía y otras administraciones, en este caso con Fondos Europeos, fue posible llegar a este resultado", el de un edificio "moderno" donde ya trabajan "más de 500 funcionarios", al que "25.000 cordobeses a lo largo del año vienen a resolver sus problemas".

Ese dato, según ha señalado, demuestra que no se trata solo de "recuperar patrimonio público, sino de hacerlo útil, accesible y rentable socialmente para la ciudad". Para el dirigente del PP-A, el "ahorro en alquileres y mantenimiento y la revitalización del entorno de Vallellano evidencian que gestionar bien consiste en corregir el abandono heredado, acabar con el despilfarro y convertir los problemas que otros dejaron en oportunidades para Córdoba".

Ha señalado que esta nueva etapa deja atrás la "época en la que el Partido Socialista no tenía un proyecto para este edificio", una histórica construcción de 12.184 metros cuadrados que ha estado años "cerrado, sin uso y deteriorándose, mientras la administración seguía dispersa y los vecinos no contaban con un espacio unificado para sus gestiones".

Frente a "esa inacción", según Repullo, el Gobierno andaluz ha actuado con "responsabilidad, rehabilitando este inmueble con una inversión de 15 millones de euros para devolverlo al servicio público y ponerlo al servicio real de los cordobeses". De hecho, según ha señalado, "cuando se cambió el Palacio de Justicia a la Ciudad de la Justicia, vimos como en el entorno de este barrio se cerraron comercios y algunos comercios que se quedaron abiertos lo pasaron francamente mal".

"Por eso lo decimos, tenemos que defendernos del pasado, un pasado que representa una candidata fantasma como María Jesús Montero, ese pasado que son esos cierres de comercio, que no tiene nada que ver con la revitalización de este municipio", ha manifestado el director de campaña del PP. Ha agregado que "la mayoría estable, la vía andaluza de Juanma Moreno, es la que ha permitido que proyectos transformadores de este tipo sean una realidad en Córdoba, sean una realidad en Andalucía y por supuesto, sirvan para seguir avanzando" al ritmo "que se merecen los cordobeses y los andaluces".

Por su parte, José María Bellido ha destacado "el éxito de la gestión conjunta del Ayuntamiento de Córdoba y la Junta de Andalucía en la recuperación con éxito de este espacio". Ha indicado que el proyecto de este edificio "no se diseñó bien inicialmente y dejó un vacío en barrios como Vallellano, Ciudad Jardín y Vista Alegre, afectando la participación ciudadana y el dinamismo económico".

Ha advertido a los cordobeses del "lío, inestabilidad, vuelta atrás o proyectos inacabados" que se dan en otros puntos del país, "a diferencia del progreso actual" en Andalucía. Asimismo, ha mencionado el avance en el proyecto del parking frente al cruce de avenidas en Vallellano, que ya está en fase de catas arqueológicas, como parte de una visión "conjunta y compartida" con la Junta.

