Las obras del bulevar de Estepona avanza con la finalización del tanque de tormentas y la estructura del parking - AYUNTAIENTO DE ESTEPONA

ESTEPONA (MÁLAGA), 24 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Estepona (Málaga) ha informado de que las obras del bulevar avanzan con hitos tanto en la infraestructura soterrada como en la urbanización de la superficie. Al respecto, han señalado que ya está terminada la estructura del tanque de tormentas.

Se trata de un depósito que permite aumentar la capacidad de almacenamiento de la actual red de pluviales en este entorno. En concreto, puede almacenar temporalmente un exceso de lluvia en caso de fuertes precipitaciones y, junto a un sistema subterráneo de bombeo, sirve para evitar posibles sobrecargas en la red de alcantarillado, y por tanto, anegaciones. Sobre esta infraestructura hidráulica continúan los trabajos de urbanización, con el acondicionamiento de la zona destinada al tráfico rodado en la avenida San Lorenzo, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

De igual modo, la estructura del aparcamiento público subterráneo se encuentra completamente finalizada, incluido el forjado de cubierta. De forma paralela, los operarios continúan trabajando en el interior del parking, donde ya se han iniciado los acabados de suelos y paramentos, así como el despliegue de las instalaciones eléctricas, de ventilación y de protección contra incendios.

Este aparcamiento, ubicado bajo la superficie del bulevar, dispondrá de más de 300 plazas y se incorporará a la red municipal de estacionamientos con una tarifa de 1 euro al día para los usuarios.

En cuanto a los trabajos en superficie, se ha superado el 50 por ciento de ejecución de la urbanización sobre la cubierta del aparcamiento.

En este sentido, han valorado el avanzado estado de dos de las grandes fuentes proyectadas en este espacio. Por otro lado, han finalizado las actuaciones en las calles San Roque y Melilla, mientras que la zona de tráfico rodado de la avenida Juan Carlos I se encuentra en su fase final.

También continúan los trabajos de jardinería, con la plantación de árboles de gran porte que permitirán generar zonas de sombra y refresco para el disfrute de los ciudadanos.

El bulevar aunará la zona de influencia de las avenidas de España, Juan Carlos I y San Lorenzo, vertebrando el casco antiguo y el paseo marítimo. El resultado de este proyecto será una infraestructura abierta al Mediterráneo y pensada para que los peatones disfruten de un gran espacio público con elementos singulares como plazas, paseos, láminas de agua y parques.

En el conjunto de esta obra también se plantean los espacios reservados para paradas de taxis, plazas destinadas a carga y descarga compatible con los comercios, zonas de estacionamiento para motocicletas y vehículos eléctricos, así como aparcamientos para bicicletas.