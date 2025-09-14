Las obras del millar de viviendas protegidas en alquiler del sector Universidad de Málaga alcanzan el 64% de ejecución

El alcalde de Málaga saluda al presidente del Gobierno antes de la visita de una promoción de VPO en el distrito Campanillas. - AYTO.DE MÁLAGA

MÁLAGA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez; la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez; la consejera andaluza de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, y el presidente de Lagoom Living, Filip Gil, han visitado este domingo las obras de las 530 nuevas viviendas protegidas que dicha promotora está construyendo con la empresa constructora Sacyr en el ámbito de Universidad y que conforman la segunda fase de actuación en este sector de la ciudad.

Así, a través de la fórmula de colaboración público-privada se está llevando a cabo dicha segunda fase de desarrollo de este ámbito en el que se prevé un total de 1.006 viviendas protegidas en alquiler y en el que el Consistorio malagueño ya promueve en la primera fase otras 476 vpo en 5 promociones, 4 de ellas en construcción y una ya finalizada, informa en una nota de prensa.

En detalle, las obras de las 1.006 viviendas protegidas del sector Universidad (distrito de Campanillas) avanzan a buen ritmo y alcanzan un grado de ejecución medio del 64%. La primera fase de actuación municipal, que contempla las 476 VPO, registra un 73% de media de ejecución, mientras que la segunda, de colaboración-pública privada, que comprende las 530 restantes están al 55%.

El pliego de esta licitación se basó en el convenio suscrito en noviembre de 2022 por parte del Ayuntamiento, la Junta y el Gobierno de España y por el que se otorgó al Consistorio, a través de la Sociedad Municipal de Viviendas de Málaga SL, una subvención máxima de 26,5 millones de euros para la promoción de 530 viviendas por parte del adjudicatario del concurso.

Esta subvención supone 25,6 millones de euros procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea, a través de los fondos Next Generation; por su parte, el Consistorio aporta suelo valorado en 13.577.792 euros y Lagoom Living, a través del crédito concedido por el ICO, 59,3 millones de euros, más fondos propios hasta alcanzar los más de 100 millones de euros de esta operación.

SEGUNDA FASE: CUATRO PROMOCIONES DE VIVIENDAS

Esta segunda fase de desarrollo de este sector consta de 4 edificios plurifamiliares en las parcelas R3, R11, R12 y R15. Constituyéndose en la primera Smart City de viviendas asequibles en España.

La R11 contará con 175 viviendas en alquiler de régimen general, el mismo número de trasteros, 264 plazas de aparcamiento, zonas comunes, piscina y aseos. En la R12 se construirán 202 viviendas en alquiler, también en régimen general, 202 trasteros, 311 plazas de aparcamientos, 3 locales, zonas comunes, piscina y aseos. En la R15 habrá 91 viviendas en alquiler en régimen general, 91 trasteros, 136 plazas de aparcamiento, zonas comunes, piscina y aseos. Por último, en la R3 habrá 62 viviendas en alquiler con precio limitado, mismo número de trasteros, 95 aparcamientos, zonas comunes, piscina y aseos.

PRIMERA FASE SECTOR UNIVERSIDAD

El Ayuntamiento está ejecutando en el sector Universidad un total de 476 viviendas protegidas en alquiler en 5 parcelas de propiedad municipal y con una inversión total de 77.630.172 euros (43.419.141 euros procedentes de recursos íntegramente municipales, un montante de 10.227.368 euros del Plan Estatal de Vivienda, 1.794.177 euros por parte de la Junta y 22.189.485 euros procedentes de los Next Generation). Las obras de las 5 promociones alcanzan ya el 73% de ejecución.

La R16, al 73,16 % de ejecución, tendrá 113 viviendas (de alquiler en régimen general) de 2 y 3 dormitorios, 170 plazas de aparcamiento y 155 trasteros en dos plantas de sótano; y la R1, al 94,31 % de ejecución. 84 viviendas (en régimen de alquiler especial) de 3 y 2 dormitorios destinadas a personas con movilidad reducida, 136 garajes, 84 trasteros y locales comerciales.

En la R5, al 34,23% de ejecución, se están construyendo 70 viviendas (de alquiler en régimen especial), 78 trasteros y 116 plazas de aparcamientos; la promoción R10, al 50,46% de ejecución, consta de 140 viviendas (en alquiler de régimen general) de tres, dos y un dormitorio, 212 plazas de aparcamiento, 202 trasteros y locales comerciales.

Por su parte, la promoción R14 se encuentra finalizada (al 99,99% de ejecución) a punto de ser entregada a las personas que resultaron adjudicatarios mediante sorteo entre los demandantes del registro municipal de demandantes de viviendas. Ésta consta de 69 viviendas, el mismo número de trasteros y 115 aparcamientos. Las viviendas tienen 62 m2 y 2 o 3 dormitorios.

MÁS DE 5.000 NUEVAS VIVIENDAS PROTEGIDAS EN PROMOCIÓN

El Ayuntamiento está promoviendo, de forma directa o a través de la colaboración público-privada, en diferentes fases, un total de 5.088 nuevas viviendas protegidas para los malagueños inscritos en el Registro Municipal de Demandantes.

En concreto, de éstas, 1.041 están actualmente en construcción; 1.287 en fase previa a la edificación (1.168 en Sánchez Blanca y Cortijo Merino, cinco en calle Haití y 16 alojamientos en Gómez Ocaña, 78 en los bajos de Soliva Este y 20 en calle Mendizábal); 1.060 en fase de redacción de los proyectos (1000 Soliva Oeste, diez en la avenida de La Rosaleda y 50 en el ámbito de Portillo); y 1.700 en 22 parcelas dotacionales que se encuentran en proceso de licitación del suelo.

Además, son ya más de 800 VPO las que se han sorteado u ofertado en lo que va de 2025, en el marco del Plan Municipal de Vivienda. Actualmente, el Ayuntamiento se encuentra construyendo 1.041 nuevas viviendas protegidas. De éstas, 1.006 en el sector Universidad en dos fases: 476 en la primera y 530 en la segunda.