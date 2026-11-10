La oficina principal de Correos en Málaga acoge una muestra sobre los ambulantes postales ferroviarios en la provincia

La oficina principal de Correos en Málaga acoge una exposición sobre los ambulantes postales ferroviarios en la provincia - CORREOS

MÁLAGA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La oficina principal de Correos en Málaga acoge la exposición 'Los Ambulantes de Correos en la provincia de Málaga. 1862-1931', organizada por el Círculo Filatélico y Numismático de la ciudad. La muestra reúne cartas, sellos, matasellos, documentos y otros materiales históricos que permiten conocer la evolución de las comunicaciones postales ligadas al ferrocarril en la provincia.

A través de las colecciones de historia postal de José Francisco Suárez Onrubia y Félix Gómez Guillamón Maraver, la exposición muestra cómo el desarrollo de la red ferroviaria transformó el transporte de la correspondencia en Málaga durante la segunda mitad del siglo XIX y las primeras décadas del XX. Entre las piezas expuestas destacan sobres y sellos circulados en trenes ambulantes, documentos históricos, postales de época y otros testimonios de la actividad ferroviaria y de Correos.

La muestra reúne materiales originales de gran valor histórico y coleccionista, algunos de ellos poco conocidos y difíciles de contemplar fuera de colecciones especializadas.

A través de cartas, matasellos, documentos postales y otros elementos conservados durante más de un siglo, el visitante puede conocer la evolución de los servicios postales vinculados al ferrocarril y la importancia que tuvieron en el desarrollo de las comunicaciones en la provincia, ha indicado Correos en un comunicado.

Entre los contenidos más singulares figuran ilustraciones y documentos que muestran el funcionamiento de los vagones ambulantes, donde los empleados de Correos recogían, clasificaban y distribuían la correspondencia durante el trayecto ferroviario. La exposición incluye además antiguas postales de la estación de Málaga y diversa documentación relacionada con las principales líneas ferroviarias de la provincia.

La exposición tiene además un significado especial al coincidir con el décimo aniversario del traslado de la oficina principal de Correos de Málaga al edificio de la antigua estación ferroviaria. Este inmueble fue sede de la Compañía del Ferrocarril Córdoba-Málaga y posteriormente de Ferrocarriles Andaluces, constituyendo un emplazamiento especialmente vinculado a la historia que recoge la muestra.

Se trata de la vigésimo primera exposición organizada por el Círculo Filatélico y Numismático de Málaga y forma parte de las iniciativas culturales impulsadas para acercar a la ciudadanía propuestas de interés histórico, cultural y coleccionista.

La exposición permanecerá abierta al público durante un mes en la oficina principal de Correos de Málaga, ubicada en la Explanada de la Estación, en horario de lunes a viernes de 08,30 a 20,30 horas.

Este espacio combina su actividad habitual de atención a la ciudadanía con la acogida de propuestas culturales como esta. Junto a los servicios postales y de paquetería, los clientes pueden realizar trámites con la DGT, presentar documentación a través de ORVE, contratar seguros AXA, adquirir productos de Cruz Roja y ONCE, efectuar pagos mediante Correos Pay y acceder a otros servicios de Correos.