El pabellón municipal Alfonso Queipo de Llano acoge el torneo mixto de baloncesto 'Futuros cracks'

Presentación del torneo mixto de baloncesto ‘Futuros cracks’ - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pabellón Alfonso Queipo de Llano de Málaga capital acoge este fin de semana el torneo mixto de baloncesto 'Futuros cracks'. La cita deportiva combina la competición entre clubes andaluces con jornadas de convivencia entre los deportistas.

El evento reunirá el próximo fin de semana a 400 deportistas y 32 equipos en categorías Minibasket masculino y femenino, 16 masculinos y 16 femeninos, formados por deportistas nacidos en 2015 y 2016. Además de Málaga, los clubes participantes provienen de distintos puntos de Andalucía, con representación de Almería, Cádiz, Córdoba y Granda.

El torneo, que este año celebra su quinta edición está organizado por el CD La Goleta y patrocinado por la empresa malagueña Mudanzas Santa Bárbara.

En esta edición cuenta con la subvención del Área de Deporte del Ayuntamiento y la colaboración de Dale Socks, la Fundación Fomento Deporte, el Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ), delegación en Málaga de la Federación Andaluza de Baloncesto, Copyrap y la marca deportiva Viven entre otras.

También cuenta con la colaboración de la delegación en Málaga de la Federación Andaluza de Baloncesto, que será la encargada de proporcionar el arbitraje federado.

Además de la práctica deportiva, el objetivo de este torneo es fomentar hábitos saludables, la igualdad de oportunidades y los valores del deporte entre los más jóvenes. En la pasada edición fue el club Club Baloncesto La Salle el equipo ganador en la categoría masculina y el club Ciudad de Córdoba en la femenina.