Una paciente golpea con una muleta en el pecho a un médico del centro de salud de Torrox (Málaga)

Concentración del Sindicato Médico de Málaga en la entrada del Centro de Salud de Torrox tras una agresión a un facultativo de dicho lugar el pasado 28 de febrero cuando una usuaria le golpeó con una muleta en el pecho. - SINDICATO MÉDICO DE MÁLAGA

MÁLAGA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una paciente ha golpeado con una muleta en el pecho a un médico del centro de salud de Torrox (Málaga) después de haberle pedido al facultativo previamente y de forma gresiva una medicación inyactable. La sentencia del juicio rápido ha dictaminado seis meses de prisión para la agresora.

Así lo ha dado a conocer este lunes el Sindicato Médico de Málaga (SMM) en una nota informativa en la que detalla que los hechos sucedieron el pasado 28 de febrero.

El rewslato del SMM recoge que ese día a las 22.30 horas una usuaria acudió al referido centro de salud de Torrox donde entró en la consulta del médico antes de avisa, saltándose su turno, y pidiendo de forma agresiva una medicación inyectable.

"Aunque el profesional intentó tranquilizarla y consultar su historial médico, ésta comenzó a amenazarle y a insultarle de forma vejatoria, continuando con un puñetazo en el pecho, seguido de otro golpe con una muleta en el torso, la misma con la que golpeó posteriormente el mobiliario", señalan en el comunicado.

La paciente fue detenida por agentes de la Guardia Civil y el mismo día el médico, que según el SMM actualmente se encuentra en buen estado, interpuso una denuncia.

El sindicato señala que el pasado lunes 2 de marzo se celebró un juicio rápido, cuya sentencia dictaminó seis meses de prisión para la usuaria por delito de atentado, cuatro meses de alejamiento del médico y una sanción económica como compensación al facultativo.

SIETE AGRESIONES EN LO QUE VA DE 2026

el Sindicato Médico de Málaga (SMM) ha criticados los hechos este lunes por la mañana durante una concentración en el centro de salud de Torrox, en un año en el que, según señalan, se han contabilizado siete agresiones a médicos en la provincia.

"Una situación que sigue aumentando sin que la Administración no tome las medidas oportunas para concienciar a la ciudadanía y garantice la seguridad de sus trabajadores", critican.

Por último, el SMM anima a sus compañeros médicos "a denunciar cualquier tipo de agresión física y verbal durante el ejercicio de sus funciones en su puesto de trabajo".