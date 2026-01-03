El Palacio de la Paz de Fuengirola acogerá la representación teatral 'Una libra de carné a beneficio de Fuensocial

Archivo - Palacio de la Paz de Fuengirola - AYTO FUENGIROLA - Archivo

FUENGIROLA (MÁLAGA), 3 (EUROPA PRESS)

El Palacio de la Paz del municipio malagueño de Fuengirola acogerá el próximo 24 de enero la representación teatral 'Una libra de carné, de Agustín Cuzzani, que se representará el próximo 24 de enero, a las 20.00 horas.

Se trata de una función de carácter solidario, organizada por la Asociación Cultural Teatro Mijas y dirigida por Manuel España, cuya recaudación irá destinada íntegramente a Fuensocial, entidad que desarrolla una destacada labor social en el municipio, según ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

El concejal de Cultura, Rodrigo Romero, y la edil de Familias, Igualdad y Bienestar Social, Cristina Bornao, han valorado tanto el interés cultural de la propuesta como su dimensión solidaria.

Romero ha subrayado la calidad artística de la obra y la importancia de seguir impulsando iniciativas culturales comprometidas.

En este sentido, ha destacado que 'Una libra de carné es una adaptación contemporánea que parte de uno de los conflictos centrales de El mercader de Venecia, de William Shakespeare, y que invita a la reflexión a través de una mirada crítica y actual, demostrando que la cultura también puede ser una herramienta de concienciación social.

Por su parte, Bornao ha incidido en el carácter benéfico del evento, agradeciendo la implicación de la Asociación Cultural Teatro Mijas y la sensibilidad del área de Cultura para colaborar con causas solidarias. También ha resaltado especialmente la labor que desarrolla Fuensocial, entidad destinataria de la recaudación, que trabaja de manera continuada para mejorar la calidad de vida de personas y familias en situación de vulnerabilidad en Fuengirola.

Las entradas tienen un donativo de diez euros, con precio reducido de ocho euros para socios de Fuensocial, y pueden adquirirse de forma anticipada en Papelería Séneca, en la sede de Fuensocial y de manera online a través de la plataforma Entradium. Asimismo, estarán disponibles en taquilla una hora antes del inicio de la función