La pareja de la mujer hallada muerta en un pozo en Rincón (Málaga) pasará este viernes a disposición judicial

Zona en la que localizó el cádaver de una mujer dentro de un pozo en Rincón de la Victoria (Málaga). - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La pareja detenida de la mujer desaparecida hace unos meses y cuyo cuerpo sin vida fue hallado este pasado miércoles en un pozo cerca de la autovía en Rincón de la Victoria (Málaga) pasará a disposición judicial este viernes, junto con los otros dos arrestados en este operativo.

Así lo ha informado el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, en declaraciones a Europa Press, al tiempo que ha manifestado su más "absoluta condena por lo que todo hace indicar un nuevo crimen machista en la provincia de Málaga".

"Estamos recabando todos los datos y mandándolos a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género en Madrid para que determine finalmente, como todo hace indicar, que ha sido un crimen machista", ha abundado.

Asimismo, el subdelegado del Gobierno ha valorado la operación policial en conjunto, tanto de Policía Nacional como de Guardia Civil, que "ha hecho posible que se encontrara el cuerpo de Cristina, de 35 años, que llevaba denunciada su desaparición desde el pasado 31 de marzo".

En el marco de la operación se han detenido a tres personas, entre ellas la que era su pareja, que, según fuentes consultadas por Europa Press, ha confesado los hechos.

Salas, de igual modo, ha explicado que ambos, como pareja, no estaban incluidos en el sistema Viogén, pero "sí estaban dentro del sistema por parejas anteriores".

Por último, Salas ha vuelto manifestar "condena y repulsa por este terrible asesinato". "Vamos a seguir luchando contra la violencia machista, que es una lacra que tiene la sociedad española, que no debemos permitir y que, por supuesto, debemos seguir trabajando para que no haya ninguna persona negacionista de la violencia machista en una sociedad democrática, libre e igualitaria como la española", ha concluido.

Este hallazgo del cuerpo se enmarca en una investigación conjunta entre la Guardia Civil y la Policía Nacional. El cadáver fue encontrado en el interior de un pozo cerca de una zona conocida como Cortijo Blanco y fue trasladado al Instituto de Medicina Legal (IML) para practicarle la autopsia.

Efectivos de la Guardia Civil fueron los encargados de sacar el cuerpo de la mujer, cuya desaparición se venía investigando por parte de la Policía Nacional tras la denuncia de un familiar al desconocerse su paradero.

El cadáver presenta inicialmente signos de apuñalamiento y ahogamiento, según han confirmado a Europa Press fuentes de la investigación. Está decretado el secreto de las actuaciones y se están recabando datos en relación con este asesinato por presunta violencia de género.