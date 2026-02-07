Los parques vallados y perimetrados de Málaga permanecen cerrados tras aviso por viento

También el Jardín Botánico-Histórico La Concepción

Imagen de archivo de un parque de la capital malagueña cerrado ante el aviso naranja de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por viento.
Imagen de archivo de un parque de la capital malagueña cerrado ante el aviso naranja de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por viento. - Álex Zea - Europa Press
Publicado: sábado, 7 febrero 2026 9:42
MÁLAGA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los parques de la ciudad de Málaga que están vallados y perimetrados, incluido el Jardín Botánico-Histórico La Concepción, permanecerán cerrados este sábado ante el aviso de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por viento.

Esta clausura temporal afecta a los parques del distrito centro del Hospital Noble, Alfonso XII, San Miguel y los accesos perimetrales al Parque de Málaga; en el distrito Este, el de El Morlaco y el de Alberto Suárez 'Pipi; y en el distrito de Ciudad Jardín, La Alegría y el Jardín Botánico-Histórico La Concepción.

Por su parte, también afecta al Parque del Norte en Bailén Miraflores; San Rafael y Picasso en el distrito de Cruz del Humilladero; Huelin, Oeste, María Luisa y Litoral en Carretera de Cádiz; y Parque Lineal en Campanillas. También los de la Laguna de la Barrera, Héroes del Combate y Parque del Cine en Teatinos.

Por último, desde el Ayuntamiento de Málaga, según han señalado en un mensaje en redes sociales, recomiendan no transitar por su entorno y extremar la precaución, ya que la Aemet ha activado aviso por fuertes vientos.

