Los parques vallados y perimetrados de Málaga permanecen cerrados tras aviso por viento

Imagen de un parque de la capital malagueña cerrado ante el aviso por viento - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los parques de la ciudad de Málaga que están vallados y perimetrados, incluido el Jardín Botánico-Histórico La Concepción, permanecerán cerrados este viernes ante el aviso de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por viento, al igual que lo estarán la Alcazaba y Gibralfaro.

Esta clausura temporal, según ha informado el Ayuntamiento en redes sociales, afecta a los parques del distrito centro del Hospital Noble, Alfonso XII, San Miguel y los accesos perimetrales al Parque de Málaga; en el distrito Este, el de El Morlaco y el de Alberto Suárez 'Pipi; y en el distrito de Ciudad Jardín, La Alegría y el Jardín Botánico-Histórico La Concepción.

Por su parte, también afecta al Parque del Norte en Bailén Miraflores; San Rafael y Picasso en el distrito de Cruz del Humilladero; Huelin, Oeste, María Luisa y Litoral en Carretera de Cádiz; y Parque Lineal en Campanillas. También los de la Laguna de la Barrera, Héroes del Combate y Parque del Cine en Teatinos.

Así, desde el Consistorio han recomendado no transitar por su entorno y extremar la precaución, ya que la Aemet ha activado aviso por fuertes vientos.

También desde el Ayuntamiento han informado, además, de que la Alcazaba y Gibralfaro permanecerán cerrados este viernes ante el aviso.