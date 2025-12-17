Pasión Vega pone voz al universo de Almodóvar en el Teatro del Soho de Málaga del 25 al 27 de junio

Archivo - Pasión Vega - BERNARDO DORAL/TEATRO DEL SOHO - Archivo

MÁLAGA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las entradas de Pasión Almodóvar, el nuevo espectáculo de Pasión Vega, que se presentará en el Teatro del Soho CaixaBank de Málaga desde el 25 al 27 de junio de 2026, están desde este miércoles a la venta.

Se trata de un emotivo concierto que recorrerá las canciones más representativas de la filmografía del director Pedro Almodóvar, han indicado desde el Teatro en un comunicado.

La voz generosa de Pasión Vega, acompañada por el pianista y compositor Moisés P. Sánchez, regala la experiencia de pasearse por algunas de las canciones que, después de viajar al mundo creativo de Pedro Almodóvar, han regresado convertidas en hitos de nuestra memoria sonora y emocional como 'La bien pagá', 'Volver', 'A tu vera', 'Piensa en mí', 'Un año de amor', 'Puro Teatro', 'En el último trago', 'Cucurrucucú paloma', entre otros.

Músicas que impactan como suaves proyectiles en nuestra línea de flotación sentimental. Las entradas están disponibles en la web del teatro, en taquilla, y en todos los puntos de venta de El Corte Inglés.