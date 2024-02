Paula Bonet y su 'Somos como miramos', cómic de autora y un taller de diseño de altavoces, en La Térmica de Málaga

MÁLAGA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El centro de cultura contemporánea de la Diputación de Málaga, además de poder disfrutar de la exposición recién inaugurada del pintor norteamericano Aaron Johnson, 'We are made of stardust', que exhibe sus seres cósmicos en la Sala 014 de La Térmica hasta el 2 de junio, llena su agenda de los próximos días con otro diversas actividades.

La segunda cita del ciclo 'Somos como miramos' de la escritora y pintora Paula Bonet, el club de lectura sobre cómic de autora que coordina Juan Naranjo y que se centrará en la creación de Candela Sierra y un taller con el que Carlos Perujo enseñará a los participantes a diseñar altavoces de alta fidelidad, centran la programación de esta penúltima semana del mes, ha indicado la Diputación en un comunicado.

El jueves 22 de febrero a las 20.00 horas, se celebra el segundo evento del ciclo 'Somos como miramos', dirigido por Paula Bonet y en el que se aúnan literatura y pintura. Mediante conversaciones entre autoras, lecturas de textos y pintura en directo, el encuentro busca mostrar a los participantes cómo la mirada influye en el pensamiento.

Para ello, contarán en esta cita con la escritora y periodista Anna Maria Iglesia, autora de 'La revolución de las flâneueses' y 'Ese famoso abismo', entre otros títulos, y la galardonada escritora gallega Cristina Sánchez-Andrade, premiada por la novela 'Ya no pisa la tierra tu rey' y el libro de relatos 'El niño que comía lana'.

En el evento conducido por la propia Paula Bonet, las autoras charlarán acerca de como las imágenes influyen en sus textos, tomando cómo referencia varios ejemplos. Sobre la mesa del coloquio, el público podrá visionar en las pantallas de la sala las notas, dibujos y pinturas que irá tomando Paula en sus cuadernos durante el encuentro. La recaudación de las entradas irá a beneficio de la Plataforma Violencia Cero.

CLUB DE LECTURA

También el jueves 22 de febrero, de 18.00 a 20.00, se celebra una nueva cita del club de lectura sobre cómic de autora, una actividad coordinada por Juan Naranjo, gratuita y con periodicidad mensual. En esta ocasión, los participantes analizarán de forma conjunta la obra 'Rotunda', la primera novela gráfica de la artista granadina Candela Sierra.

'Rotunda', ganadora del Premio València de Novela Gráfica 2022, cuenta la historia de Brisa, una joven escultora que trabaja en una cafetería mientras busca, desesperadamente, el empleo que cumpla con sus expectativas. Una historia que, desde el humor, desvela las incoherencias de un panorama laboral que por muy moderno, abierto e igualitario que parezca, aún conserva valores machistas.

El club de lectura tiene como objetivo que los asistentes conozcan mejor la obra de las autoras nacionales e internacionales de temas, subgéneros, formatos e intereses muy diversos. Una actividad pensada para el aprendizaje mutuo y el disfrute de la obra desde distintas perspectivas.

Por otro lado, los días 21, 22 y 23 de febrero, de 18.00 a 20.30 horas, curiosos e interesados en el mundo del audio y el sonido, tienen en este taller de La Térmica la oportunidad de acercarse al mundo del diseño de altavoces. De la mano de Carlos Perujo Serrano, se mostrará paso a paso el proceso de construcción de un altavoz de alta fidelidad, de forma dinámica y abordando las diferentes consideraciones imprescindibles para un funcionamiento ideal.

La metodología de trabajo será sencilla y divertida y se basará en diferentes softwares especializados y gratuitos, alejados de difíciles ecuaciones matemáticas y aspectos técnicos complejos. Una forma de enseñar apta para todo tipo de alumnos, sin necesidad de conocimientos técnicos previos.

Carlos Perujo, coordinador del taller, es un emprendedor malagueño dedicado al diseño y fabricación artesanal de equipos de audio de alta fidelidad, especializado en la creación de altavoces. Después de terminar el Máster de Ingeniería Acústica en la Universidad de Málaga y tras varios años trabajando como Ingeniero Integrador de Sistemas A/V y desarrollando altavoces, en 2020 crea su propia firma, Perujo Audio, marca emergente en el ámbito nacional de la alta fidelidad y ubicada en la localidad malagueña de Fuengirola.

LA TÉRMICA MINI Por otro lado, a partir del 23 de febrero comienza la Semana Blanca y La Térmica ha organizado diversos talleres para que los más pequeños sean los protagonistas.

Además del campus de arte We Art y del campamento tecnológico de programación de videojuegos, el 26 de febrero, de 10.30 a 13.30 se celebrará el taller de cerámica infantil 'Crea tu set de desayuno' con Candeá. Dirigido a niños entre seis y 12 años que quieran desarrollar sus habilidades creativas.