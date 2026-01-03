Los 'Pequesábados' de la biblioteca de Antequera incluirá 18 actividades entre talleres y cuentacuentos

El responsable de Cultura del Ayuntamiento de Antequera, José Medina Galeote - AYTO ANTEQUERA

ANTEQUERA (MÁLAGA), 3 (EUROPA PRESS)

Los 'Pequesábados' de la biblioteca del municipio malagueño de Antequera se desarrollará desde el 7 de febrero hasta el 19 de diciembre del próximo año 2026.

Así, la programación de este año incluirá 18 actividades, entre talleres y cuentacuentos, según ha detallado el responsable de Cultura, José Medina Galeote, que ha incidido en que es "una iniciativa, que busca un año más, posicionar a la biblioteca de Antequera como un lugar de encuentro y aprendizaje compartido para los más pequeños de la casa".

Entre otras, la cita contará con actividades temáticas y centradas en determinadas celebraciones anuales, tales como Navidad, primavera o el Día del Libro.

Por otro lado, Galeote ha destacado la "demanda y aceptación que estas actividades han tenido en años anteriores, convirtiéndose en uno de los principales reclamos culturales para las familias".

Por último, han incidido en que desde el Ayuntamiento de Antequera "se sigue trabajando sin descanso para fomentar la cultura, a través de iniciativas gratuitas y orientadas a distintos públicos, y en escenarios culturales de relevancia como es la propia Biblioteca Municipal de San Zoilo".