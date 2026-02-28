Personal técnico de Juventud de Letonia intercambia modelos de trabajo con el GDR Valle del Guadalhorce

Personal técnico de juventud de Letonia visitan el GDR Valle del Guadalhorce para intercambiar modelos de trabajo - GDR VALLE DEL GUADALHORCE

Una delegación del país báltico ha visitado la sede del Grupo de Desarrollo Rural

PIZARRA (MÁLAGA), 28 (EUROPA PRESS)

El Grupo de Desarrollo Rural (GDR) Valle del Guadalhorce, en la provincia de Málaga, ha recibido la visita de una delegación de personal técnico, experto y trabajadores de juventud procedente de Letonia, en un encuentro centrado en el intercambio de experiencias, metodologías y proyectos dirigidos a la juventud.

La comitiva estuvo acompañada por personal técnico del 'iedas administracijas un regionalas attistibas ministrija' y de 'Kurzemes Regions', con el objetivo de conocer de primera mano el modelo de trabajo que se desarrolla en Málaga.

Durante la recepción, Sebastián Hevilla, gerente del GDR Valle del Guadalhorce, dio la bienvenida a la delegación y subrayó el carácter estratégico que la juventud y sus iniciativas tienen para el futuro de la comarca, destacando la importancia de que las personas jóvenes puedan desarrollarse personal y profesionalmente en el Valle del Guadalhorce.

Además, Hevilla recordó cómo el trabajo de GDR se sustenta en la transición ecológica, siendo ya el cultivo de productos locales en una huerta, un legado ancestral y un modelo turístico basado en la experiencia y la sostenibilidad. Y remarcó que la igualdad debe trabajarse de forma transversal para garantizar un desarrollo que incorpore plenamente la perspectiva de género. Finalmente, tendió la mano a la cooperación y al intercambio de proyectos comunes.

Por su parte, Zane Meldraza, project manager de Kurzemes Regions, explicó cómo se estructura el trabajo con juventud en las seis regiones letonas. Destacó que Letonia tiene en total una población similar a la de la provincia de Málaga, pero mucho más dispersa, lo que dificulta la participación juvenil.

"Tenemos que trabajar mucho la motivación en la juventud", afirmó. En su intervención detalló que el personal técnico desarrolla su labor tanto desde asociaciones como desde el ámbito público local, adaptando los proyectos a la realidad territorial.

El principal objetivo de la visita ha sido analizar casos de éxito de Málaga y el Valle del Guadalhorce en particular, para estudiar la posible implementación de algunas de sus herramientas en Letonia, especialmente en materia de formación, participación y políticas sociales.

En el encuentro intervino Antonio Morales, presidente de la Asociación de Técnicos de Juventud de Málaga, explicó el origen de la agrupación que agrupa a profesionales de 40 municipios que trabajan acompañando a la juventud de sus localidades. "Se ha organizado un curso de experto universitario para capacitar a trabajadores de la juventud y está en proceso ofrecer un master universitario con el mismo fin" añadió.

Desde el ámbito municipal, Antonio Marín, concejal de Juventud del Ayuntamiento de Pizarra, presentó dos de los proyectos más consolidados del municipio: Teen Project, diseñado por la técnica de juventud Lola Banderas (socia fundadora de la Asociación de Profesionales de Juventud de Málaga), orientado a mejorar habilidades sociales y a establecer relaciones saludables través de dinámicas participativas y Crazy Summer, diseñado e impartido por jóvenes bajo la coordinación de la técnica municipal, en el que desarrollan actividades con niños en municipios de la comarca.

Ana Hevilla, técnica de juventud del GDR Valle del Guadalhorce, expuso la trayectoria del trabajo juvenil en el territorio, explicando que el modelo se apoya en la educación no formal, la mediación de conflictos para fomentar competencias como la empatía y la inclusión, integrando además programas internacionales como Erasmus+ y el Cuerpo Europeo de Solidaridad.

"Uno de los pilares de esta estrategia es el Youth Hub (Nodo Joven Guadalhorce), una iniciativa que actúa como puente entre responsables políticos y jóvenes, garantizando que estos participen en la toma de decisiones", destacó la técnica.

La asociación Intercambia (Málaga), es quien ha puesto en contacto a las entidades participantes, estando su personal técnico y jóvenes participantes en el Cuerpo Europeo de Solidaridad y son quienes acompañan al grupo y realizan las labores de traducción. La reunión concluyó con un espacio de debate en el que se pusieron en común diferentes sistemas de trabajo y experiencias de éxito.

El encuentro ha permitido estrechar lazos entre ambas regiones europeas y abrir la puerta a futuras colaboraciones en el ámbito de las políticas de juventud, con el objetivo común de reforzar la participación y el arraigo de la población joven en sus respectivos territorios.